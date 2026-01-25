Nuoto, il presidente della Regione Marco Bucci premia i vincitori del trofeo Aragno

Genova. “Il trofeo Aragno è ormai una tradizione consolidata nel panorama sportivo genovese e ligure, e quest’anno è un’occasione per celebrare due grandi anniversari: i vent’anni della piscina di Pra’ e gli ottant’anni del Gruppo Sportivo Aragno, due pilastri fondamentali del panorama sportivo del nostro territorio”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che questo pomeriggio ha presenziato al diciannovesimo trofeo Aragno. “Un grazie a tutti gli organizzatori, atleti, allenatori e istruttori che contribuiscono a dare vita a questo trofeo, un’iniziativa che porta anno dopo anno centinaia di persone a Genova, con grandi ricadute sul tessuto economico e alberghiero della città”.

“Il nuoto è un riassunto di tutte le grandi caratteristiche dello sport, ovvero disciplina, forza, volontà – continua il presidente -. In una terra come la nostra, affacciata sul mare, è fondamentale coltivare questo sport affinché ogni ligure sia in grado di nuotare. Lo sport ha una grande importanza per i giovani anche a livello culturale, perché insegna alle persone come essere buoni cittadini, ed è per questo che, come istituzione, abbiamo investito molto e vogliamo continuare ad investire in questo settore anche in futuro”.