Notte fonda a Campo Ligure: la CDM Futsal cade 8-2 contro la Sandro Abate

Campo Ligure. Due match per delineare il proprio destino prima della sosta per Euro 2026. Le sfide contro Sandro Abate e Pirossigeno Cosenza rappresentano uno spartiacque per la CDM Futsal che deve immagazzinare punti per restare agganciata al treno salvezza. E con i loro 11 punti all’attivo, in questo momento sono proprio i biancoverdi di Avellino a tracciare il confine fra paradiso, inferno e purgatorio: se il campionato finisse oggi, infatti, sarebbe proprio la squadra di Basile la prima a essere condannata ai playout. Il clima a Campo Ligure insomma è rovente (quello in campo almeno) e i punti pesano come macigni: questa è CDM-Sandro Abate.

Mister De Jesus ritrova Ortisi e Maltauro al rientro dopo la squalifica e si affida al quintetto iniziale composto da Politano, Ortisi, Murilo, Boaventura e Ricci. Gli ospiti replicano con Ducci fra i pali, Abate, Alex, Galletto e Suazo. La prima conclusione arriva dopo 2.25 con capitan Ortisi che cerca l’incrocio dei pali con una rasoiata mancina dalla distanza: palla sul fondo non di molto. Poco dopo ci prova anche Boaventura su una palla gestita male dalla Sandro Abate in ripartenza. Il numero 70 però trova la potenza ma non la precisione e Ducci non ha difficoltà.

Tocca poi a Ricci su angolo di Ortisi ma la sua girata di sinistro finisce sull’esterno della rete. Al primo vero affondo invece la Sandro Abate fa subito male: palla in diagonale che taglia fuori la difesa di casa, Suazo è un cecchino e di prima intenzione batte Politano per il vantaggio dei campani. Il numero 93 si ripete al 7’ scagliando in fondo al sacco una gran botta di sinistro sulla quale però Politano non sembra intervenire in maniera proprio impeccabile.

La CDM si sblocca al 10’: azione insistita di Ricci sulla sinistra, tiro che manda in tilt la difesa della Sandro Abate, Ducci e Botta pasticciano e la palla alla fine carambola in rete. Svantaggio dimezzato e gara riaperta, anche a livello psicologico. La squadra però non è tranquilla e lo dimostra al 15’ quando Da Silva di fatto consegna un pallone sanguinoso ad Alex che non deve far altro che prendere la mira e battere Politano per il 3-1 ospite. Ci si mette anche un pizzico di sfortuna a frenare gli attacchi dei ragazzi di De Jesus, come al 17’ quando Da Silva calcia trovando l’opposizione di Ducci, la palla resta lì ma Baklanov non riesce a mettere in rete, dovendosi accontentare del solo calcio d’angolo. La Sandro Abate cala il poker a una manciata di secondi dalla sirena, con la rete di Galletto che sfrutta benissimo una palla a tagliare la difesa avversaria e di prima supera Politano in uscita disperata. Prima del riposo, ci sarebbe ancora il tempo per la CDM per provare a ridurre il passivo ma il tiro di Boaventura, con Ducci ormai battuto, viene tolto dalla porta dall’intervento provvidenziale di Dimas. Lo stesso numero 77 affonda ancora il colpo, pochi secondi dopo, partendo in campo aperto e freddando Politano per il 5-1 che manda le squadre negli spogliatoi.

La ripresa si apre con una buona conclusione di Ricci, ben servito da Murilo ma il suo tiro trova ancora Ducci prontissimo a mettere in angolo. La Sandro Abate si fa vedere su schema di punizione: Victor Mello tocca largo per Galletto, pallone di ritorno per il numero 8 che sfiora il palo ma mette sul fondo. Boaventura prova a suonare la sveglia all’8’: il brasiliano s’inventa un corridoio sulla sinistra, salta un avversario, si accentra e lascia partire un destro a giro che però si spegne sul fondo non di molto. A 8’ dalla fine mister De Jesus si gioca la carta del portiere di movimento con Guga nei panni del quinto. A segnare ancora però è la Sandro Abate con Everton che raccoglie un pallone vagante dopo un contrasto su Boaventura e lo scaglia verso la porta sguarnita centrando il 6-1.

Per la CDM arrivano solo un paio di conclusioni sull’esterno della rete, prima con Ortisi e poi con Baklanov ma la manovra è piuttosto lenta e prevedibile, segno evidente di una serata da dimenticare per i padroni di casa. Al 16’ arriva il timbro di Marco Boaventura, che capitalizza il taglio di Da Silva e supera Ducci per il 6-2. Ma la Sandro Abate ristabilisce subito le distanze con Galletto e poi allunga ancora con Suazo che firma il definitivo 8-2.

Il tabellino:

CDM FUTSAL: Ortisi, Murilo, Da Silva, Di Tomaso, Baklanov, Ugas, Guga, Scavino, Ricci, Boaventura, Politano. All. De Jesus.

SANRO ABATE: Vitiello, Galletto, Botta, Victor Mello, Abate, Alex, Lo Conte, Di Luccio, Everton, Dimas, Suazo, Ducci. All. Basile.

ARBITRI: Prekaj di Treviglio e Filippi di Bergamo – CRONO: Fantino di Savona.

RETI: 3.38pt Suazo, 7.30pt Suazo, 9.56pt Ricci, 14.21pt Alex, 19.05pt Galletto, 19.49pt Dimas, 12.38st Everton, 16.02st Boaventura, 17.03 Galletto, 17.58 Suazo.

NOTE: Ammoniti Galletto al 12.03pt, Everton al 17.09pt, Baklanov al 3.02st, Di Luccio al 7.37st, Ortisi all’8.57st.

Victor Mello e Maltauro