Inverno

Neve in Liguria, fiocchi in entroterra e attesa per la nuova allerta: attenzione al gelicidio

La protezione civile ha segnalato possibile nevischio anche sulle alture di Genova. Nuova perturbazione in arrivo dal tardo pomeriggio, non si escludono grandinate

Neve a Crocefieschi (Massimo, rete nowcasting Limet)

Genova. Risveglio imbiancato per l’entroterra ligure, colpito dagli effetti della prima perturbazione che ha portato precipitazioni nevose anche a bassa quota su buona parte del Nord Italia.

I fiocchi sono caduti nelle aree interessate dall’allerta gialla per neve emanata da Arpal, e in particolare sulle zone collinari e montuose della Valle Scrivia, la Valle Stura e i monti della Val d’Aveto. Le cartoline invernali, condivise sulla rete nowcasting dell’associazione Limet, arrivano da Crocefieschi, Savignone, Voltaggio, Rossiglione e l’iconico Prato della Cipolla.

Nelle ore prima dell’alba la protezione civile ha segnalato possibili fenomeni di neve o nevischio nelle aree interne e sulle alture della città, dove le temperature si sono avvicinate allo zero. Non si segnalano particolari disagi, ma nella notte alcune zone (come le alture della Valpolcevera e della Valle Scrivia) sono state interessate dal pericoloso gelicidio: pioggia che si congela a contatto col suolo rendendo le strade impraticabili.

In giornata si prevede una breve pausa prima che una nuova depressione di origine nord-atlantica porti ulteriori precipitazioni dal tardo pomeriggio. La quota neve sul settore centro-occidentale è prevista un ulteriore ribasso, da 400-500 a 300-400 metri, ma i fiocchi dovrebbero restare confinati sui versanti appenninici. Attenzione ancora al gelicidio. In città, oltre alla pioggia, si faranno sentire soprattutto il vento e il freddo, con temperature in ulteriore calo. E anche domenica si preannuncia una giornata tipicamente invernale con possibili rovesci nevosi nell’entroterra ed episodi di graupel o grandine piccola in occasione dei fenomeni più intensi, come segnala Limet.

Secondo l’ultimo bollettino, l’allerta neve dovrebbe riprendere sui versanti padani a partire dalle 18.00, ma si attendono le nuove previsioni di Arpal a metà giornata.

