Alla Fincantieri il varo di Nave Quirinale, Bucci: “Gioiello tecnologico al servizio della Marina”

Sestri Levante. “La nave Quirinale ha una grandissima importanza dal punto di vista militare, strategico e civile. È un orgoglio non solo di chi l’ha costruita, ma anche di chi ha deciso di costruirla, e per tutta la nostra nazione”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenendo questa mattina alla cerimonia di varo della nuova Nave Idro-Oceanografica Maggiore “Quirinale” della Marina Militare nel cantiere integrato Fincantieri di Riva Trigoso.

“Andrà a operare in realtà strategicamente importanti, in superficie e in subacquea, in quel mare dove la nostra regione ha costruito la propria storia economica, occupazionale e culturale – ha proseguito Bucci – con il mare abbiamo vissuto per secoli e continueremo a vivere anche nei prossimi. La blue economy è il vettore principale dello sviluppo della Liguria e uno dei più importanti per l’Italia. Quello che facciamo oggi è rilevante per tutta la nazione e per l’intera comunità europea: variamo una nave che è un concentrato di tecnologia, seconda a nessuno, in grado di operare in tutti i mari del mondo, compresi i poli, e di garantire conoscenza delle risorse in mare e nel sottosuolo marino, dall’energia ai cavi sottomarini”.

“Ringrazio il Governo, le autorità della Marina Militare, i comandanti e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, l’Istituto Idrografico della Marina, che da Genova opera in tutti i mari del mondo, e Fincantieri, che sta assumendo un ruolo di leadership a livello globale – ha concluso – il connubio tra Regione, Marina Militare, Fincantieri e le aziende tecnologiche coinvolte è motivo di orgoglio per la Liguria, per l’Italia e per l’Europa. Lo facciamo per il futuro dei nostri figli e delle prossime generazioni. Un ringraziamento speciale va a tutte le maestranze che hanno lavorato in questo cantiere”.

Fim Cisl: “Riva Trigoso si conferma un cantiere strategico”

“Il taglio del nastro della nuova nave Idro-Oceanografica Maggiore della Marina Militare, che porterà il nome Quirinale, conferma ancora una volta l’importanza e la strategicità del cantiere integrato navale militare di Riva Trigoso – spiegano in una nota il coordinatore Fincantieri Fim Cisl nazionale Marco Giglio e il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano -. Le commesse di Fincantieri nel settore militare a Riva Trigoso-Muggiano sono in pieno svolgimento, con una pipeline solida che copre gran parte dei prossimi anni arrivando fino al 2030. La combinazione di programmi come le FREMM EVO, i Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA) e i nuovi OPV testimonia una programmazione industriale strutturata, con ordini già finanziati e carichi di lavoro certi. Un quadro che garantisce continuità produttiva, stabilità occupazionale e prospettive di crescita per tutto il sistema industriale ligure”,

Il cantiere di Riva Trigoso si conferma così un asset strategico non solo per Fincantieri, ma per l’intero Paese, rappresentando un punto di riferimento nella cantieristica militare ad alta tecnologia. Fondamentale sarà ora continuare a investire in competenze, formazione, occupazione e investimenti strutturali che permettano di costruire navi più grandi valorizzando il lavoro delle maestranze dirette e dell’indotto, affinché questa importante fase di sviluppo industriale produca ricadute positive durature sul territorio e sull’economia locale”, concludono i sindacalisti