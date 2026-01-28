Natale (Pd): “Soppresso un treno strategico per i pendolari dal Levante, giunta Bucci in silenzio”

Genova. “Il binomio Trenitalia–giunta regionale colpisce ancora una volta i pendolari, penalizzandoli pesantemente nel trasferimento casa-lavoro. Dopo aver modificato la tipologia di alcuni treni impedendone di fatto l’utilizzo se non a fronte di un ulteriore esborso economico, dopo aver aumentato il costo degli abbonamenti e penalizzato i collegamenti anche con Roma, in questi giorni, senza alcun preavviso e con un semplice annuncio dagli autoparlanti delle stazioni, è stato soppresso un treno strategico che partiva dalla Spezia alle 13.42 e raggiungeva Genova in circa un’ora e mezza“. Lo denuncia il consigliere regionale e segretario del Pd Liguria Davide Natale.

“Al suo posto – prosegue Natale – è stato inserito un nuovo treno regionale veloce, che di veloce non ha nulla, visto che per arrivare nel capoluogo ligure impiega oltre due ore, e non risponde alle esigenze né degli studenti delle scuole superiori né dei lavoratori, partendo dalla Spezia alle 13.12″.

Per Natale “una scelta incomprensibile che peggiora ulteriormente un servizio già fortemente critico. Ancora una volta Trenitalia fa in Liguria ciò che vuole, nel completo silenzio del Governo e della giunta regionale. Di fronte all’ennesimo colpo inferto ai pendolari non possiamo accettare questo silenzio. Chiediamo il ripristino immediato di collegamenti realmente utili e un confronto serio con Trenitalia che coinvolga i pendolari, perché il diritto alla mobilità non può essere sacrificato”.

“Come Partito Democratico ci impegneremo in tutte le sedi istituzionali affinché vengano date risposte concrete e rapide a chi ogni giorno usa il treno per lavorare o studiare e oggi non viene trattato come una priorità”, conclude Natale.