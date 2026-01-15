Natale e Arboscello (Pd): “Il Governo blocca i porti liguri, la Regione non può stare a guardare”

Genova. “Il Governo sta bloccando lo sviluppo dei porti liguri, mettendo a rischio investimenti strategici, occupazione e competitività dell’intero sistema logistico regionale. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta costringendo le Autorità a operare in esercizio provvisorio fino al 30 aprile. Una scelta grave e incomprensibile che impedisce l’avvio di nuove opere, il lancio di bandi e l’affidamento di servizi fondamentali”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali Pd Davide Natale e Roberto Arboscello, che hanno presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale in cui impegnano il presidente Bucci e la giunta a richiedere al ministero competente il superamento dell’esercizio provvisorio delle Autorità di sistema portuale.

“Il vincolo della gestione in dodicesimi – proseguono Natale e Arboscello – consente solo le spese minime e indifferibili e blocca, di fatto, tutti gli investimenti previsti nei bilanci: una situazione che, se protratta per un terzo dell’anno, rischia di produrre danni enormi all’economia portuale e logistica ligure, già messa sotto pressione da un contesto internazionale complesso. Una situazione ancora più grave se si considera che la legge 84/94 prevede chiaramente che, decorso il termine di 45 giorni senza l’approvazione dell’autorità di vigilanza, i bilanci diventano automaticamente esecutivi”.

“La Regione non può restare a guardare. È necessario che il presidente e la Giunta si attivino con urgenza presso il Mit per superare il regime di esercizio provvisorio e consentire alle Autorità di sistema portuale di operare a pieno regime. I porti sono un asset strategico per il Paese. Bloccarli per inefficienze e ritardi del Governo significa colpire il lavoro, le imprese e lo sviluppo della Liguria. Su questo serve una presa di posizione netta e immediata da parte del Consiglio”, concludono i consiglieri regionali Pd.