Genova. In Liguria nel 2025 sono aumentati durata media dei mutui e l’importo medio richiesto, e il TAN medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti base.

Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, il tasso variabile ha registrato un calo superiore a un punto percentuale, tornando su livelli decisamente più competitivi rispetto al recente passato. L’andamento è stato influenzato in modo diretto dalle scelte di politica monetaria della Banca Centrale Europea.

Mutui Liguria: tasso fisso o tasso variabile?

Nei primi mesi del 2025 l’orientamento accomodante di Francoforte ha favorito una riduzione significativa dei tassi variabili. Nella seconda parte dell’anno, con lo stop ai tagli del costo del denaro, i tassi si sono stabilizzati, mentre il fisso ha mostrato un graduale aumento.

A dicembre il TAN medio dei mutui a tasso variabile, considerando sia le soluzioni standard sia quelle green, si è attestato al 2,66%, contro il 3,71% di gennaio. Le migliori offerte green scendono fino al 2,29%, rispetto al 3,26% di inizio anno. Il tasso fisso si colloca invece al 3,33% medio, un valore giudicato ancora sostenibile ma più alto rispetto al 2,83% registrato dodici mesi prima. Anche in questo caso le soluzioni green risultano più convenienti, con un TAN al 2,83%, seppur in aumento rispetto al 2,45% di gennaio 2025.

Il differenziale tra le due tipologie di finanziamento rende oggi il variabile più conveniente sulla carta. Su un mutuo ventennale da 150mila euro, il risparmio medio è stimato in circa 50 euro al mese, con una rata di 806 euro contro gli 856 del fisso, per un vantaggio complessivo di poco superiore ai 12mila euro sull’intera durata del prestito.

Nonostante questo, le famiglie continuano a privilegiare la sicurezza. Nel 2025 solo il 2,9% dei clienti di MutuiOnline.it a livello nazionale ha scelto il tasso indicizzato, mentre il 96,1% ha optato per il fisso, ritenuto più rassicurante in una fase in cui la forbice tra le due soluzioni resta contenuta. A incidere sulle condizioni finali è anche la classe energetica dell’immobile: i mutui green garantiscono in media uno sconto di circa 40 punti base rispetto alle soluzioni tradizionali.

L’identikit di chi acquista nelle province

Passando alle caratteristiche di chi stipula mutui in Liguria, a Genova l’età media è di 40,2 anni, e la durata media del mutuo è di 24,1 anni. L’importo netto si aggira sui 118.000 euro, con valore medio dell’immobile di 178.000 euro.

I richiedenti di mutuo sono giovani sono a Imperia (39,8 anni), a La Spezia invece si registrano i mutui di durata più lunga (24,9 anni). A Savona, invece, gli immobili più cari, con 217.629 euro di media.