Museo Galata, prorogata fino al 1° marzo la mostra “Lapislazzuli Luce” di Laura Romanengo

Genova. Dopo il grande successo di pubblico, prorogata fino a domenica 1° marzo al Galata Museo del Mare “Lapislazzuli Luce“, la mostra personale della pittrice genovese Laura Romanengo, a cura di Willy Montini con contributo critico di Silvio Seghi.

“Lapislazzuli Luce”, inaugurata l’11 dicembre e allestita nella Saletta dell’Arte e in altri spazi del museo, propone un percorso immersivo attraverso una ventina di dipinti a olio su tela affiancati da teche espositive dedicate ai pigmenti naturali utilizzati dall’artista. Un dialogo tra opere, materiali e videoproiezioni che accompagna il visitatore alla scoperta del processo creativo dell’artista e delle radici storiche del colore, con particolare attenzione al ruolo centrale che Genova ebbe, già dal Rinascimento, nel commercio e nella diffusionemuseo gala in Europa dei preziosi pigmenti provenienti dall’Oriente.

Nelle sue tele contemporanee, Romanengo trasforma questa esperienza in una pittura calda e intensa, capace di evocare mare e vento, la luce accecante del giorno e le suggestiongi della notte. Una pittura astratta ma sorprendentemente riconoscibile, fatta “con le mani e con il cuore“, che parla a chiunque attraverso immagini senza tempo. Al centro, la luminosità unica del blu ricavato dal lapislazzuli, pietra rara e preziosa amatissima dai grandi maestri, che nelle opere dell’artista genovese diventa metafora della luce della Superba.

La mostra è visitabile con il biglietto d’ingresso del museo.