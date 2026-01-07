Musei civici, i sindacati incontrano in Comune: “Stop alle esternalizzazioni”

Genova. “Nel corso dell’incontro di oggi l’amministrazione comunale di Genova alla presenza del vicesindaco Terrile e degli assessori Montanari, Robotti e Bruzzone ha manifestato una significativa apertura sul futuro dei musei civici, dichiarando la disponibilità a riprendere e vagliare le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali. e dalla Rsu, con particolare riferimento a una delle soluzioni già formalmente presentate nei precedenti tavoli”, spiegano in una nota RSU Comune di Genova, Fp Cgil Genova, Cisl Fp Liguria e Uil Fpl Genova.

“Un’apertura che arriva a seguito delle nostre rivendicazioni unitarie, delle iniziative che sono state messe in campo e delle criticità evidenziate con chiarezza sia sul metodo sia sul merito delle scelte fin qui assunte dall’amministrazione. Dopo l’incontro di oggi è stato deciso che non partirà alcuna esternalizzazione prevista per il 12 gennaio, in quanto l’amministrazione ha comunicato la sospensione degli atti precedentemente prodotti. Inoltre, le organizzazioni sindacali e le Rsu hanno convocato per domani un’assemblea sindacale per informare e confrontarsi con le lavoratrici e i lavoratori. Ed è già stato concordato un nuovo incontro per il 14 gennaio finalizzato a definire nel dettaglio una soluzione condivisa. Prendiamo atto dell’apertura manifestata dall’amministrazione e ribadiamo che il confronto deve ora entrare nel merito delle soluzioni, partendo dalle proposte già avanzate: la priorità resta la continuità e la qualità del servizio pubblico museale, insieme alla tutela delle condizioni di lavoro e salariali e ogni scelta dovrà avvenire nel rispetto di un corretto e trasparente sistema di relazioni sindacali. La mobilitazione e l’attenzione restano alte, ma l’incontro di oggi dimostra che la nostra azione unitaria è stata determinante per sospendere gli atti di esternalizzazione e riaprire un confronto reale”, concludono RSU Comune di Genova, Fp Cgil Genova, Cisl Fp Liguria e Uil Fpl Genova.

“Quello di questa mattina è stato un confronto molto franco e diretto – affermano in una dichiarazione congiunta gli assessori e il vicesindaco – durante la quale ci si è confrontati su come far fronte alle questioni legate agli orari di apertura del museo. Il confronto si è aperto sul tema dell’affidamento a un soggetto esterno della struttura museale e i sindacati hanno riproposto l’analisi delle proposte di turnazione già presentate al tavolo di confronto che si è chiuso lo scorso 15 dicembre. L’amministrazione ha valutato l’opportunità di sperimentare quella che, allo stato dei fatti, risultata essere l’unica proposta ricevibile in quanto consente sia il perseguimento degli obiettivi dell’ente per quanto riguarda l’apertura del museo con un orario efficace per il target dei visitatori sia di mantenimento, da parte dei lavoratori, di una turnazione non penalizzante in termini economici. Le difficoltà e le criticità legate a tale proposta sono state messe sul tavolo da parte della direzione, consistenti principalmente nella scarsità di organico, per altro diffusa in tutto l’ente, che potrebbe inficiare soprattutto l’apertura nella giornata del sabato, quando il personale in turno è numericamente più limitato. Nessuna esternalizzazione, dunque, ma la volontà di continuare a lavorare ascoltando le istanze dei lavoratori e delle lavoratrici: per questo, e per valutare l’efficacia del servizio per il primo periodo di applicazione di questo orario, che partirà dal 12 gennaio, ci siamo ridati appuntamento per il 14 di questo mese per fare il punto».