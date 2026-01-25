Pedone muore investito da un furgone a Ponte di Savignone

Valle Scrivia. Un uomo di 66 anni è morto, investito da un furgone, in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 24 gennaio a Ponte di Savignone, tra Casella e Busalla, in Valle Scrivia.

L’uomo si chiamava Mario Parodi. Stava attraversando la strada davanti a una pizzeria in via Guglielmo Marconi quando è stato travolto. Il 66enne, che non sarebbe stato neppure visto dal conducente del monovolume, è morto sul colpo.

Sul posto l’automedica del 118 e la Croce Rossa di Montoggio, oltre ai carabinieri, giunti per i rilievi del caso e che hanno interrogato il conducente del furgone. La vittima dell’investimento non stava attraversando sulle strisce pedonali, assenti in quel tratto di strada.

Mauro Parodi è la terza vittima dall’inizio del 2026 sulle strade della provincia di Genova. Il 9 gennaio era morto, sempre investito, a Pontedecimo, Maurizio Perrone, 54 anni, mentre lo scorso mercoledì a perdere la vita è stato il 46enne Peter Louis Lopez Borja, finito sotto un camion dopo essere caduto con il suo scooter.