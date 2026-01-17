Motori, presentata la vettura logata Regione Liguria: pronta per il Rally di Montecarlo

Genova.. Dopo le piste del deserto della Dakar la Liguria percorrerà anche le strade tortuose e innevate del Principato di Monaco. È stata presentata nella serata di ieri, venerdì 16 gennaio, a Sanremo la vettura logata Liguria che parteciperà al Rally di Monte-Carlo in programma dal 22 al 25 gennaio 2026.

Si tratta della Nuova Lancia Y HF Rally 4 della scuderia Sportec (trazione anteriore, 1200 cc di cilindrata e 210 cavalli di potenza) che sarà guidata da Gianni De Matteis coadiuvato dalla copilota Giulia Bico, entrambi liguri. L’auto, che rappresenta il ritorno alle competizioni di casa Lancia, avrà il logo “Liguria – The Italian Riviera” sui fianchi laterali e sul cofano.

La partenza ufficiale della gara monegasca, prima tappa del Campionato mondiale rally 2026 e giunta alla 54a edizione, avrà luogo giovedì 22 gennaio da Monaco con tre prove speciali. Dopo le ulteriori sei prove speciali del venerdì e la nuova super speciale del sabato, la gara si concluderà domenica 25 con due prove in doppio passaggio e la Power Stage. Podio finale a Port Hercule.

“Alla fine di un 2025 a dir poco speciale in ambito sportivo – ha commentato la vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -, ripartiamo al meglio anche nel nuovo anno: portare la Regione Liguria ad una manifestazione storica come il Rally di Monte-Carlo è fonte di grande soddisfazione per tutti noi. La nostra presenza su uno dei tracciati automobilistici più importanti del mondo è una dimostrazione ulteriore del valore della Liguria nel panorama dello sport internazionale”.

“Dopo la presenza in Arabia Saudita con l’auto griffata Liguria guidata dal duo Carcheri-Pons – ha affermato l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi -, che ha terminato in queste ore la Dakar, portiamo il nome della nostra regione anche nella corsa rallistica più iconica del mondo: il Rally di Monte-Carlo che ha una visibilità enorme a livello mondiale che ci consentirà di fare un’ottima promozione”.

“Ho sempre avuto una grande attrazione per la guida su neve e il fatto che questa edizione del rally di Monte-Carlo si annunci innevata mi stimola e mi eccita molto. Mi sono preparato con attenzione, anche al simulatore, per affrontare una gara che è molto lunga e tanto insidiosa. Tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa avventura, in particolare la Regione Liguria, mi hanno permesso di concretizzare il progetto, ma devo dire che sono contento di aver percepito in loro l’orgoglio di essere presenti ad un evento internazionale così importante ed esclusivo”, ha detto il pilota Gianni De Matteis.

“Con Gianni abbiamo corso insieme al rally delle Palme e al Sanremo e ha dimostrato da subito tutta la sua professionalità. Mi ha stupito soprattutto la sua concentrazione che non si abbassa mai durante tutta la durata della corsa. Adesso ci aspetta questa nuova importante sfida sulle strade del mondiale e in particolare molto insidiose del Monte-Carlo, ci troveremo preparati”, ha concluso la copilota Giulia Bico.