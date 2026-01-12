Tragedia all’ex Ilva: muore un operaio a Taranto. Lavoratori in sciopero anche a Genova

Genova. Una nuova vittima sul lavoro scuote il paese. Questa mattina, infatti, un operaio di 47 anni originario di Alberobello, ha perso la vita nello stabilimento ex Ilva di Taranto. L’incidente è avvenuto presso l’Acciaieria 2, dove l’uomo, impegnato nel controllo delle valvole al convertitore 3, è precipitato per diversi metri in seguito al cedimento di un pavimento grigliato. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, le lesioni riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

La vittima si chiama Claudio Salamida e lascia la moglie e un figlio piccolo. Immediate le reazioni del mondo metalmeccanico che si è stretto attorno alla famiglia, in attesa che le indagini chiariscano le responsabilità.

Nel frattempo immediata la risposta dei sindacati: Fim, Fiom e Uilm, insieme all’Usb, hanno proclamato 24 ore di sciopero con decorrenza immediata. La mobilitazione non riguarda solo il sito pugliese, ma si estende a tutti gli impianti del gruppo sul territorio nazionale. Anche a Genova, i lavoratori dello stabilimento di Cornigliano hanno aderito alla protesta, unendosi al cordoglio per il collega scomparso e ribadendo l’urgenza di interventi strutturali sulla sicurezza.

“La tragedia avvenuta nello stabilimento di Taranto ci ha colpito tutti: la sicurezza di ogni lavoratore è una priorità assoluta che non si garantisce con le parole ma servono risposte concrete – spiegano il segretario generale della Fim Cisl Liguria Christian Venzano e il coordinatore Rsu Fim Cisl Liguria per Cornigliano Nicola Appice -. Anche a Genova abbiamo denunciato da tempo la necessità di risorse per garantire la sicurezza degli impianti. Deve essere un intervento strutturato e pianificato a media scadenza: la manutenzione a singhiozzo non è la soluzione, per questo chiediamo forti investimenti che permettano ad ogni lavoratore di essere sempre tutelato senza rischiare la propria vita. Con cadenza quasi quotidiana registriamo all’interno dello stabilimento di Cornigliano situazioni critiche, adesso diciamo basta”.