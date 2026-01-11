Malore fatale per strada, morto a Moneglia lo scrittore Mario Dentone

Genova. Lutto nel mondo della cultura in Liguria per la morte di Mario Dentone. 78 anni, era saggista e autore di decine di pubblicazioni. Nato a Chiavari nel 1947, era cresciuto a Riva Trigoso e viveva a Moneglia. Aveva collaborato con la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova.

Mario Dentone è morto nella mattinata di oggi, domenica 11 gennaio, a Moneglia. Si è sentito male improvvisamente per strada, durante una passeggiata. A nulla è servito l’intervento degli operatori del 118 e dei volontari della Croce Azzurra di Moneglia.

Dentoneaveva pubblicato varî romanzi: Equilibrio (1981, vincitore del premio “Rapallo Prove”), Al Mattino Era Notte (1983), La Badessa di Chiavari (2007, messo in scena nel 2009 a Savona e su varie piazze, per la regia di Daniela Balestra; nel 2008 al romanzo è stato assegnato il primo premio assoluto “Il Maestrale” per la narrativa edita) e poi la trilogia di Geppin Vallaro e, ultimamente, i primi due volumi della trilogia di Michele: Un marinaio – 1. La moglie del capitano (2023) e Un marinaio – 2. L’ultima donna (2025).

Non mancavano racconti e saggi pubblicati su riviste culturali, relazioni a convegni letterari e conferenze. Da alcuni anni alternava l’attività narrativa con quella teatrale. Ha infatti pubblicato diversi testi, fra cui: Ho sentito cantare un angelo (1990, dedicato a Nicolò Paganini) e Una prigione di vetro (1994, dedicato a Luigi Tenco).

“Con la scomparsa di Mario Dentone l’intero comprensorio perde un testimone autorevole della nostra storia, una voce lucida e appassionata che ha saputo raccontare il nostro passato con rigore e amore per la sua terra, per Riva Trigoso. Alla sua famiglia rivolgiamo le più sentite condoglianze, e in particolare alla figlia Marzia, anima di tante iniziative del LabTer Tigullio e già curatrice museale del MuSel”. Così il sindaco di Sestri Levante commenta l’improvvisa scomparsa dello scrittore Mario Dentone, avvenuta questa mattina.