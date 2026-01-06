  • News24
Tributo

Quinto, centinaia di tifosi blucerchiati al molo dell’amicizia ricordano Luca Vialli

Intanto oggi e domani allo stadio Luigi Ferraris la mostra dedicata al grande campione scomparso il 5 gennaio 2023

luca vialli

Genova. Centinaia di tifosi blucerchiati, sciarpe al collo e bandiere al vento freddo di questo giorno dell’Epifania si sono ritrovati questa mattina a Quinto, al Molo dell’amicizia, per ricordare Luca Vialli, il campione della Samp, scomparso tre anni fa, il 5 gennaio 2023.

L’appuntamento indetto dalla tifoseria blucerchiata non è l’unico dedicato al grande campione della Samp. Stamattina alle 11 si è tenuta la Messa in ricordo di Vialli nella parrocchia di S. Siro a Nervi, celebrata da don Valentino Porcile.

E oggi i tifosi della Samp andranno allo stadio, ma non per una partita. Il Museo Samp Doria organizza infatti per oggi e domani la terza edizione della mostra ”Un uomo, un campione, Gianluca Vialli” allo stadio Ferraris lato tribuna: ingresso libero con orario 10:00-18:00. Ci saranno nuovi cimeli legati al numero 9.

 

 

