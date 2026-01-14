  • News24
Concorso

Miss Nonna, tra le protagoniste del calendario 2026 c’è anche la genovese Marina Vasirani

È la vincitrice della fascia Miss Nonna Eleganza 2025

Genova. Presentato il calendario 2026 di Miss Nonnail concorso nazionale “di bellezza e simpatia” dedicato a questa figura.

Il concorso, ideato da Paolo Teti nel 2005, quando il Parlamento italiano istituì la Festa dei Nonni, che ogni anno si festeggia il 2 ottobre, è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, titolare ed esclusivista anche del concorso Miss Mamma Italiana.

Protagoniste degli scatti del Calendario 2026 di “Miss Nonna”, realizzati dalla fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della finale nazionale 2025 del concorso, capitanate dalla 52enne marchigiana Manila Mariani, vincitrice assoluta di Miss Nonna 2025.

Protagonista del mese di febbraio è Marina Vasirani, 62 anni, libera professionista di Genova, mamma di Micol di 32 anni e nonna di Matias di 5 anni. È la vincitrice della fascia Miss Nonna Eleganza 2025.

 

