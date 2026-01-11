  • News24
Milano-Cortina 26, il viaggio della Fiamma olimpica saluta la Liguria

Il convoglio olimpico è partito da Bra e attraversando le Langhe per raggiungere Torino

Genova. Ieri il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha concluso le sue tappe liguri toccando il 9 gennaio La Spezia e Rapallo, con “special momenti” alle Cave di marmo, Cinque Terre, Lavagna/Chiavari, Portofino fino a Genova, dove si è tenuta la City Celebration.

Un evento aperto al pubblico che ha accolto l’arrivo della fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

La tappa di ieri è partita da Savona toccando poi Imperia, Sanremo e proseguendo in Piemonte fino a raggiungere Cuneo, dove in piazza Galimberti si è tenuta la City Celebration.

Oggi il convoglio olimpico è partito da Bra e attraversando le Langhe raggiungerà Torino in serata.

