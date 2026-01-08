Milan-Genoa (0-1): goal annullato a Pulisic per tocco di mano

Milan 0 – Genoa 1 (28′ Colombo)
76′ Pulisic colpisce di testa nel cuore dell’area su cross di Bartesaghi. Conclusione centrale con Leali che non si fa ingannare dal rimbalzo.
75′ Ekhator entra al posto di Vitinha nel Genoa. Athekame per Gabbia nel Milan.
73′ Cross velenoso di Bartesaghi nell’area piccola. Lo legge bene Vasquez che di testa devia in area. Poi, Leali è bravo a lanciarsi in avanti respingendo un pallone vagante che, in mischia, Pavlovic stava per ribadire in rete da posizione ravvicinata.
70′ Fallo di Gabbia ai danni di Vitinha sanzionato con il cartellino giallo.
68′ Colombo arretra, riceve palla e lancia lungo per Ellertsson. Buon inserimento ma Maignan legge bene ed esce fin fuori dall’area per sventare la minaccia.
Il Milan ora schiera il tridente con Leao -Fullkrug – Pulisic
65′ Leao va filtrante per Loftus-Cheek che crossa basso, dall’altra parte arriva Bartesaghi che calcia a incrociare. Palla fuori di poco. Ora Allegri vuole aumentare il peso dell’attacco: dentro Fullkrug al posto di Saelemaekers
63′ Cambio Genoa: Ellertsson al posto di Thorsby e Masini al posto di Malinovskyi.
58′ Pareggio del Milan! Pulisic! Ma c’è un check del Var: il goal viene annullato. A seguito del corner battuto da Bartesaghi, Gabbia prolunga di testa verso il secondo palo e lo colpisce. Pulisic spinge dentro il pallone ma lo fa con un tocco di mano.
57′ Il Milan prova ad aumentare la pressione. Tiro-cross di Rabiot. Vasquez tocca, angolo per il Milan.
53′ Leali in uscita bassa fa suo un pallone vagante su cui si stava avventando Tomori.
49′ Buon approccio del Genoa che prova a tenere il pallone.
46′ Subito Pulisic intraprendente. Porta palla e prova a tirare dal limite ma Ostigard si oppone col corpo.
46′ Allegri opera subito un cambio: Loftus-Cheek al posto di Fofana.
Secondo tempo
Genoa in vantaggio all’intervallo. 0-1: dalla marcatura di Gabbia esce Colombo che spedisce in rete un assist di Malinovskyi. Prima e dopo la rete del vantaggio, due grandi parate di Leali, sul colpo di testa di Pavlovic e sul tiro ravvicinato di Leao
45’+1 Si chiude con il Genoa in vantaggio il primo tempo.
36′ Milan vicino al pareggio. Leao colpisce da due passi ma Leali lo mura respingendo poi Fofana potrebbe di testa compiere il più semplice dei tap in a porta sguarnita ma scivola sul più bello.
31′ Colpo di testa di Gabbia in area. Palla fuori.
28′ Goal di Colombo! Genoa in vantaggio! Norton-Cuffy appoggia per Malinovskyi. Finta che manda fuori giri il dirimpettaio rossonero e cross nell’area piccola dove Colombo anticipa Gabbia calciando di prima intenzione.
25′ Fase di stallo con il Milan che tiene il pallone. Buon avvio di Vitinha, sia nello schermare Modric sia con il pallone tra i piedi. Un paio di buone giocate anche se non in zona pericolosa.
17′ Torre di Martin per Colombo in area. Contatto con Pavlovic, il centravanti che va a terra. Nulla di irregolare per l’arbitro. In effetti, il braccio del difensore colpisce l’attaccante ma il tocco non sembra di un’entità tale da provocare un rigore.
15′ Fallo di Thorsby su Fofana al limite dell’area. Intervento ingenuo visto che l’avversario era spalle alla sporta. Il Milan spreca, palla contro la barriera.
10′ Vitinha prova a suonare la carica: porta palla e calcia dal limite, pallone deviato e primo corner per i rossoblù. Nulla di fatto, Tomori ben appostato spazza di testa.
9′ Cross di Saelemaekers, colpo di testa di Pavlovic. Pallone di poco sopra alla traversa con Leali che sembrava però in traiettoria.
7′ Milan vicino al goal! Il corner viene battuto corto. Cross di Bartesaghi per la testa di Gabbia. Zuccata potente, ma Leali e la traversa mantengono la rete inviolata.
5′ Il Milan prova a costruire centralmente. Ostigard chiude Fofana al limite. Ancora angolo.
5′ Un paio di palloni persi in mezzo al campo del Genoa. Il Milan riparte conquista il primo corner della partita. Pavlovic colpisce di testa, ma la difesa rossoblù respinge.
1′ Si parte. Genoa incaricato del calcio di inizio. Grifone con la seconda maglia, quella bianca con la croce di San Giorgio. Classica divisa rossonera per il Milan.
Primo tempo
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi.
Arbitro: Mariani di Roma. Assistenti: Biondini e Moro. IV uomo: Turrini. VAR: Di Paolo. AVAR: Paterna.