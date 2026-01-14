Miami: il mare che non ti aspetti (e non solo)

Il periodo delle Feste si tinge di luci e colori: qualcosa che è possibile riscontrare tanto in Italia quanto nel resto del mondo.

Gli Stati Uniti, poi, amano celebrare il periodo del Natale, che trova sfumature diverse a seconda della città. Se New York si lascia apprezzare per i paesaggi urbani sfolgoranti, Miami, la città più importante della Florida, presenta un’atmosfera più esotica, regalando l’opportunità di un Natale in spiaggia, con tanto di palme addobbate.

Non è solo mare: sono tante le attività che si possono programmare. È una meta perfetta per le vacanze soprattutto nei mesi da dicembre ad aprile, quando il clima è caldo, ma non troppo, e le piogge sono più contenute, così come il possibile rischio di uragani.

Come raggiungere Miami dall’Italia

La città più glam della Florida vanta diversi collegamenti aerei con l’Europa. Per chi vive a Genova, in particolare, l’ideale è prenotare online un volo Milano-Miami, così da assicurarsi un solo scalo europeo in città come Zurigo o Francoforte, a fronte di un viaggio intorno alle 13-14 ore.

Prima si prenota, più si risparmia (almeno nella maggior parte dei casi). Ne vale la pena? La risposta è sì, anche perché lo scalo di Malpensa, tra quelli di maggior rilievo del panorama nazionale e internazionale, non è raggiungibile soltanto tramite la rete autostradale, che spesso è congestionata dal traffico. Sono ottime le tratte via bus, con gestori che assicurano la massima puntualità, e via treno. Soluzioni che consentono di risparmiare sui costi del parcheggio.

Il fascino multiculturale di Miami

Miami è una città che vanta un ambiente multiculturale, complice la presenza di persone provenienti dai Caraibi e dal resto dell’America Latina. Ed è proprio in questo appeal di frontiera che risiede il suo fascino più vero, confermato in zone come Little Havana, per fare un esempio.

Ciò si traduce in una proposta gastronomica variegata, che trova la sua massima espressione nei piatti dal gusto latino e in quelli a base di pesce (ma anche il churrasco è una vera delizia).

Miami è poi una città ricca di musei e gallerie d’arte. Il polo più rinomato è il PAMM (Pérez Art Museum Miami), che vanta un’ampia collezione di opere latinoamericane e caraibiche. Non meno interessanti l’Istituto di Arte Contemporanea (ICA), il Museo Rubell e il Museo d’arte Bass, situato a South Beach: una delle aree marine più rinomate della Florida.

Le spiagge e la natura di Miami

Le spiagge – dove è possibile fare il bagno pressoché tutto l’anno grazie a un clima mite con temperature che raramente scendono sotto i 20°C (anche se luglio sa essere davvero afoso) – sono all’altezza delle vicine isole dei Caraibi. Non mancano, per chi ama lo sport, le attività da praticare nel segno del wellness e i tanti locali aperti giorno e notte, che offrono occasioni di svago e divertimento.

Miami, inoltre, essendo ubicata tra ben due parchi nazionali, mette a disposizione tantissime escursioni immersive nella natura: è un paradiso per chi ama fare trekking. La zona di Biscayne, con le sue isolette, è l’unica parte di barriera corallina vivente d’America.