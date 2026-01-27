  • News24
Incidente stradale

Mezzanego, 17enne investita sulle strisce: portata in codice rosso al San Martino

E' successo nel pomeriggio di oggi. Identificato il conducente dell'auto: è un uomo di 61 anni

Genova. Una ragazza di 17 anni è stata investita questo pomeriggio sulle strisce pedonali nel comune di Mezzanego. E’ successo intorno alle 17 sulla provinciale 586 in località Prati.

Sul posto l’automedica del 118, l’ambulanza e la polizia stradale. La ragazza ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso, poi declassato in giallo, all’ospedale San Martino di Genova.

Alla guida dell’auto un uomo di 61 anni, identificato dalla polizia stradale che ora rischia una denuncia per lesioni.

