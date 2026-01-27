Mezzanego, 17enne investita sulle strisce: portata in codice rosso al San Martino

Genova. Una ragazza di 17 anni è stata investita questo pomeriggio sulle strisce pedonali nel comune di Mezzanego. E’ successo intorno alle 17 sulla provinciale 586 in località Prati.

Sul posto l’automedica del 118, l’ambulanza e la polizia stradale. La ragazza ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso, poi declassato in giallo, all’ospedale San Martino di Genova.

Alla guida dell’auto un uomo di 61 anni, identificato dalla polizia stradale che ora rischia una denuncia per lesioni.