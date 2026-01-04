  • News24
Metropolitana, due giorni di chiusure anticipate per attività di manutenzione

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Genova. Il piano di manutenzione serale della metropolitana della settimana prevede fasi di test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati e le attività di manutenzione all’armamento ferroviario.

“Ricordiamo – scrive Amt in una nota – che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo)”

