Attenzione

Metropolitana, due giorni di chiusure anticipate per attività di manutenzione

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.