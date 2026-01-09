  • News24
Tregua

Meteo, giornata di bel tempo con sole e temperature in lieve aumento previsioni

Aria più temperata da ovest raggiunge la nostra regione e determina un generale aumento delle temperature in un contesto atmosferico variabile. Nuovo calo termico da domenica

Generico gennaio 2026

Genova. Dal Tigullio verso ponente cielo poco nuvoloso con nubi di passaggio tra la notte e il primo mattino, seguite da ampi rasserenamenti. Possibili brume sul versante padano centrale al mattino, in dissolvimento. Sullo Spezzino nubi irregolari associate a qualche sporadico rovescio specie nelle aree interne. Nel pomeriggio cielo sereno o velato sul settore centro-occidentale fino al Tigullio occidentale, altrove nubi sparse, ma senza più fenomeni.

Aria più temperata da ovest raggiunge la nostra regione e determina un generale aumento delle temperature in un contesto atmosferico variabile. Nuovo calo termico da domenica.

Venti: Forti da ovest-sud ovest (Libeccio sbilenco!) al largo, con locali estensioni alle coste poste da Capo Mele verso ovest e da punta Manara verso est. Sul resto della Liguria vento irregolare con probabili ritorni da nord sul Savonese e il Genovese di ponente.

Mari: Da molto mosso ad agitato con onda lunga da sud-ovest in serata.

Temperature: In generale aumento
Costa: min: +6°C/+12°C – max: +8°C/+15°C.
Interno: min: -4°C/+2°C – max: +3°C/+9°C.

