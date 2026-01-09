Genova. Dal Tigullio verso ponente cielo poco nuvoloso con nubi di passaggio tra la notte e il primo mattino, seguite da ampi rasserenamenti. Possibili brume sul versante padano centrale al mattino, in dissolvimento. Sullo Spezzino nubi irregolari associate a qualche sporadico rovescio specie nelle aree interne. Nel pomeriggio cielo sereno o velato sul settore centro-occidentale fino al Tigullio occidentale, altrove nubi sparse, ma senza più fenomeni.
Aria più temperata da ovest raggiunge la nostra regione e determina un generale aumento delle temperature in un contesto atmosferico variabile. Nuovo calo termico da domenica.
Venti: Forti da ovest-sud ovest (Libeccio sbilenco!) al largo, con locali estensioni alle coste poste da Capo Mele verso ovest e da punta Manara verso est. Sul resto della Liguria vento irregolare con probabili ritorni da nord sul Savonese e il Genovese di ponente.
Mari: Da molto mosso ad agitato con onda lunga da sud-ovest in serata.
Temperature: In generale aumento
Costa: min: +6°C/+12°C – max: +8°C/+15°C.
Interno: min: -4°C/+2°C – max: +3°C/+9°C.