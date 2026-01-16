  • News24
Brutto tempo

Meteo, giornata nuvolosa con qualche goccia di pioggia: temperature in lieve calo a Genova previsioni

Correnti umide in arrivo dal Mediterraneo interesseranno la nostra regione nei prossimi 3 giorni con molta nuvolosità e possibili precipitazioni. Lieve calo delle temperature da sabato

Generico gennaio 2026

Genova. Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque con residue schiarite sull’Imperiese. Piogge deboli o moderate tra il medio levante, il genovese e il savonese orientale, asciutto sui restanti settori regionali.

Nel pomeriggio le piogge tenderanno a concentrarsi a ponente, specie sui versanti padani ed assumeranno carattere nevoso oltre i 1400 metri sulle Alpi Liguri. A levante ed in tendenza sul centro attenuazione dei fenomeni con qualche schiarita.

Venti: Da moderati a forti da nord tra il Savonese e Genovese, lato costa, deboli orientali a levante, moderati da nord-est sull’Imperiese.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: In calo sul settore centrale della regione, stazionaria altrove
Costa: min: +7°C/+11°C – max: +10°C/+15°C.
Interno: min: +1°C/+6°C – max: +3°C/+10°C.

