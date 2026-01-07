Liguria. Aria fredda proveniente da latitudini settentrionali continua a scorrere su gran parte del centro-nord interessando anche la Liguria, seppur, secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia, senza fenomeni di rilievo.

Attenzione alle raffiche di tramontana localmente superiori ai 50-60 km/h tra Genova e Capo Mele in mattinata.

Al mattino cielo per lo più sereno o poco nuvoloso su gran parte della Liguria, a parte della nuvolosità bassa compatta sui versanti padani centrali. Nel pomeriggio cielo sereno praticamente ovunque, mentre dalla sera nubi medio alte transiteranno a partire da ovest ma senza fenomeni.

Venti tesi o forti dai quadranti settentrionali con rinforzi sui versanti marittimi del genovese e del savonese Centro-Orientale, oltre che nelle zone esposte al Grecale nel Levante. Ventilazione in calo dal pomeriggio.

Mari stirati sotto costa. Mossi o molto mossi al largo.

Temperature generalmente stazionarie sulla costa minime tra +2 e +8°C, massime tra +6 e +12°C. Nell’interno minime tra -3 e +1°C, massime tra -1 e +6°C.

Giovedì 8 gennaio, previsioni meteo in Liguria

Giornata stabile e soleggiata sui settori costieri; Qualche nube possibile sul settore centrale nella seconda parte di giornata. Seguire i prossimi aggiornamenti. Venti moderati dai quadranti settentrionali in mattinata in rotazione da sud-est dal pomeriggio. Mari

generalmente mossi , ma anche molto mosso al largo. Temperature in generale lieve aumento.

Venerdì 9 gennaio

Burrasca forte di Libeccio al largo e mare in rapido aumento fino a molto agitato. Cielo sereno o parzialmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, mentre a Levante sono attesi addensamenti nuvolosi con possibili deboli piogge, e neve sopra i 600 m.

Temperature in calo nell’entroterra, stazionarie lungo la costa. Seguire i prossimi aggiornamenti.