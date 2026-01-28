Liguria. Dopo la nottata di forte maltempo su tutta la Liguria, la perturbazione nel corso della mattinata si sposterà verso il Levante della regione, secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia. Nel corso del pomeriggio e della sera situazione in leggero miglioramento anche se non mancheranno residui fenomeni specie a Levante, mentre a Ponente avanzeranno le prime schiarite.

Venti forti da Nord-Nord Ovest specie su savonese e genovese con raffiche fino a 60-70 km/h al mattino. Ventilazione in calo dal pomeriggio, ma rinforza il Libeccio al largo.

Mare agitato per onda da Sud-Ovest. Temperature in generale calo: sulla costa minime tra+3 e +8°C, massime tra +6 e +11°C. Nell’interno minime tra -3 e +3°C, massime tra +1 e +5°C.

Previsioni meteo Liguria 29 gennaio

Nuvolosità variabile al mattino a Levante dove non mancherà qualche debole residuo rovescio, mentre sul centro ponente della regione il cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio schiarite anche a Levante.

Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali in calo dal pomeriggio.

Mare generalmente molto mosso. Temperature in generale aumento.

Previsioni 30 gennaio

Cieli parzialmente nuvolosi su gran parte della regione. Ventilazione dai quadranti settentrionali sul centro-Ponente costiero e di Libeccio sullo spezzino. Mari mossi. Temperature stazionarie. Seguire i prossimi aggiornamenti.