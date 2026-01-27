Genova. Mattinata che trascorrerà in compagnia delle prime avvisaglie, del forte peggioramento serale: copertura nuvolosa in aumento con deboli piovaschi sull’Imperiese costiero entro pranzo. Nel corso del primo pomeriggio la costa del Genovese e del Savonese (oltre che del già citato Imperiese) verrà interessata dalla risalita di veloci rovesci, con persistenza maggiore approssimandosi alla serata; Più asciutto a Levante.

In serata possibile incremento dei fenomeni sul settore Centro-Occidentale ( ratei precipitativi elevati e accumuli pluviometrici localmente superiori ai 70-80 mm entro la mezzanotte). Nel peggioramento serale la quota neve sui versanti padani Occidentali (Bormida-Erro) e successivamente su Val d’Orba-Stura (localmente anche Scrivia) andrà a calare fino a raggiungere i 400-500 MT. o localmente i fondovalle su Bormida e Orba, con accumuli al suolo anche superiori ai 10-15 cm. entro fine periodo. (“omotermia”)

Estensione dei fenomeni a Levante in tarda serata con piogge moderate su tutto il territorio regionale (quota neve 1200-1300 MT su Appennino di Levante). Possibili fenomeni di gelicidio nelle vallate del profondo entroterra del Genovese in serata ( al di sopra dei 600-700 MT.)

Avvisi

Piogge intense anche a carattere di nubifragio in serata sui versanti marittimi del Centro-Ponente (>70 mm entro la mezzanotte).

Nevicate intense in serata: sulle vette Appenniniche e Alpine, sui versanti marittimi e, a quote di collina, nelle vallate oltre Appennino (Bormida-Erro-Orba e localmente Stura-Scrivia in nottata); Possibili disagi in serata sull’ A6 e in nottata su A26 e A7.

Episodi di gelicidio possibili al di sopra dei 600 MT in serata, nel profondo entroterra Genovese.

Venti:Moderati o localmente forti di Scirocco sul Centro-Levante. Deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali sugli sbocchi vallivi del Savonese e, a partire dalla serata, del Genovese Occidentale.

Mari: Generalmente mossi in mattinata; In rapido aumento fino ad agitati tra pomeriggio e sera, con onda lunga da S in serata ( 2.5-3.0 MT ; periodo: 6-7 sec.)

Temperature:in generale aumento in mattinata in concomitanza della risalita del richiamo mite meridionale. In diminuzione nelle aree interne interessate dalle nevicate e diffusamente sul Centro-Ponente con l’impostazione della tramontana sui “corridoi del travaso”.

Costa: min: +5°C/+13°C – max: +9°C/+15°C.

Interno: min: -3°C/+3°C – max: +1°C/+9°C.