Genova. Mattinata con cieli parzialmente nuvolosi nelle aree dell’entroterra e con possibili deboli precipitazioni nevose sulle creste Appenniniche di Levante e sulle vette Alpine a Ponente, in esaurimento entro il mezzogiorno ( 1000-1200 MT.). Nuvolosità in diradamento sulle fasce costiere e nelle aree dell’immediato entroterra con cieli pressocché sereni o al più poco nuvolosi entro metà pomeriggio.

La tempesta “Harry” si approfondisce al largo delle coste Siciliane, portando giornate fortemente perturbate sull’Italia Insulare. Nel mentre sul Settentrione affluiranno correnti più fresche dai quadranti Orientali, con tempo pressocché stabile e temperature in progressiva diminuzione.

A farla da padrone il vento con raffiche localmente superiori ai 60-70 Km/h dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale e sulle dorsali Appenniniche di Levante esposte al Grecale

Venti: forti o a regime di burrasca, dai quadranti settentrionali, sugli sbocchi vallivi dei versanti marittimi del Centro-Ponente. Moderati o forti di Grecale a Levante, con rinforzi di burrasca sugli sbocchi vallivi e le dorsali esposte.

Mari: stirati o mossi sotto costa. Molto mossi o localmente agitati al largo

Temperature: in generale diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi, specie sui versanti padani. Massime stazionarie sulla Riviera di Ponente.

Costa: min: +5°C/+11°C – max: +7°C/+14°C.

Interno: min: -3°C/+6°C – max: +2°C/+8°C.