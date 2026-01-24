Genova. Il maltempo non lascia Genova e la Liguria, secondo le previsioni meteo degli esperti di Limet: la prima perturbazione si allontanerà e sarà seguita a stretto giro da una seconda perturbazione associata ad una profonda depressione fredda che interesserà gran parte del settentrione e del centro tra sabato e domenica. Possibili rovesci e nevicate anche a bassa quota. Migliora lunedì.

Sabato 24 gennaio

Avvisi

Precipitazioni nevose anche a bassa quota tra la notte e la prima mattinata di sabato e nella notte tra sabato e domenica quando avremo anche rovesci intensi. Possibili raffiche di vento al passaggio dei rovesci.

Cielo e fenomeni

Tra la notte e la prima mattinata passaggio di rovesci su tutta la regione, nevosi fino ai fondovalle dei versanti padani, oltre 300-500 metri tra Genovesato di Ponente e Savonese orientale, lato costa, 700 metri sulle Alpi Liguri e 800-1000 metri sull’Appennino orientale. Dalla tarda mattinata pausa dei fenomeni con locali aperture lato costa e nubi sempre intense nelle aree interne. Tra pomeriggio e sera ripresa dei fenomeni anche sotto forma di rovescio. Ripresa anche delle nevicate fino ai fondovalle del settore centro-occidentale appenninico, oltre i 750 metri sulle Alpi Liguri, 800 metri a levante.

Venti

Moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in temporanea attenuazione nel pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata. Deboli orientali a levante, in rotazione a sud-est in serata.

Mari

Stirato sotto costa sul settore centro-occidentale, mosso o molto mosso al largo.

Temperature

In calo le minime, massime stazionarie o in lieve rialzo sulle coste in occasione di maggiore soleggiamento. Costa: minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 7 e 11 gradi. Interno: minime tra -3 e 2 gradi, massime tra 2 e 4 gradi.

Domenica 25 gennaio

Avvisi

Possibili rovesci nevosi nelle aree interne oltre i 600-800 metri.

Cielo e fenomeni

Instabile su tutta la regione. Rovesci sparsi alternati a schiarite. Non si escludono episodi di graupel o grandine piccola sotto i rovesci più intensi. Possibili rovesci nevosi nell’entroterra indicativamente oltre i 600-800 metri, ma con possibili intrusioni a quote inferiori sui versanti padani. Evoluzione ancora incerta.

Venti

Moderati da nord al mattino, tendenti a disporsi da sud in giornata ad iniziare dal levante.

Mari

Generalmente mosso.

Temperature

Pressoché stazionarie.

Lunedì 26 gennaio

Ultimi fenomeni su estremo levante in attenuazione, in genere soleggiato altrove. Evoluzione incerta.