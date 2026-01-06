  • News24
Befana gelata

Meteo, Epifania con freddo e vento: previste raffiche di tramontana fino a 70 km/h previsioni

Possibile galaverna nell'entroterra. Cielo parzialmente nuvoloso con schiarite nel corso della giornata

Liguria. Un cavo d’onda, supportato da una goccia di aria fredda in quota, transita sul Mar Ligure nella giornata dell’ Epifania, portando un ulteriore abbassamento delle temperature e qualche debole nevicata sulle vette Appenniniche di Levante. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet centro ligure di meteorologia.

Avvisi

Raffiche di Tramontana localmente superiori ai 60-70 km/h tra Genova e Capo Mele in mattinata.

Cielo e Fenomeni

Cieli parzialmente nuvolosi a Levante tra nottata e prima mattinata con possibili deboli precipitazioni sullo Spezzino Orientale, localmente sotto forma di nevischio sopra i 500 Mt. tra Vara e Magra e più diffusamente sulle vette Appenniniche di Levante confinanti con i versanti Emiliani. Nuvolosità bassa compatta sui versanti padani centrali in mattinata, in estensione a quelli Occidentali nel corso del pomeriggio, ove non si escludono locali episodi di “galaverna”. Nuvolosità sparsa di tipo medio-alto in costa, lascerà spazio ad ampie schiarite nel corso della giornata, in progressione da Ponente a Levante.

Venti

moderati o forti dai quadranti settentrionali con rinforzi sui versanti marittimi del Genovese e del Savonese Centro-Orientale, oltre che nelle zone esposte al Grecale nel Levante, nel corso del pomeriggio.

Mari

stirati sotto costa. Mossi o molto mossi al largo

Temperature

Stazionarie con valori negativi in mattinata nell’immediato entroterra e anche in pieno giorno nelle aree interne e in quota. Valori massimi localmente inferiori ai +5°C sugli sbocchi vallivi del Genovese e Savonese (costa). “Windchill” anche inferiori ai -10°C sulle creste appenniniche. Leggero aumento nei valori massimi sulla Riviera di Ponente
Costa: min: +1°C/+9°C – max: +4°C/+13°C.
Interno: min: -7°C/+1°C – max: -3°C/+6°C.

