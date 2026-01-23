Genova. Nuvolosità in aumento nel corso della notte su tutta la regione. In mattinata risalita di precipitazioni deboli o moderate dal mare verso il settore centro-orientale. Nevicate oltre i 600-650 metri sui versanti padani centrali, 700-800 metri sui rilievi del levante, più asciutto il tempo a ponente. Nel pomeriggio ed in serata estensione delle precipitazioni deboli o moderate a tutta la regione, ma sempre in modo intermittente ed intervallate da alcune pause.

Quota neve in calo fino ai fondovalle sui versanti padani centro-occidentali, con intrusioni fino a 400-500 metri lato costa tra Savonese e Genovese occidentale. Quota neve oltre 600-700 metri tra Trebbia e Aveto, 900 metri sui restanti settori.

Precipitazioni nevose deboli o moderate a fasi alterne sui versanti padani appenninici, in abbassamento fino ai fondovalle padani tra il pomeriggio e la serata. Venti forti da nord tra pomeriggio e sera sul settore centro-occidentale della costa con calo termico.

Cielo e Fenomeni

Venti: Inizialmente deboli da nord sul centro-ponente della regione, ma in progressivo rinforzo fino a forti in serata con calo delle temperature. Deboli orientali al levante e moderati da nord-est su estremo ponente.

Mari: Stirato sotto costa, in genere mosso al largo

Temperature: In aumento le minime, massime in calo specie sul settore centrale e nelle aree interne.

Costa: min: +4°C/+8°C – max: +6°C/+11°C.

Interno: min: -3°C/+ 1°C – max: +2°C/+3°C.