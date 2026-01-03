Genova. In Liguria le correnti miti di libeccio verranno sostituite nei prossimi giorni da venti freddi di matrice artica che determineranno un marcato calo termico e forti venti settentrionali in particolare domenica e lunedì. Al momento non sono attese precipitazioni. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Sabato 3 gennaio

Avvisi

Nessuno

Cielo e fenomeni

Nuvolosità alta e sottile interesserà gran parte della Liguria con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Annuvolamenti bassi al mattino sui versanti padani centro-occidentali, in attenuazione durante il giorno. Nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento sullo Spezzino, ma senza fenomeni, per il resto situazione invariata

Venti

Tendenti a disporsi da nord anche moderato tra la notte e la mattinata sul settore centro-occidentale della costa, in attenuazione nel pomeriggio e in nuovo rinforzo in serata. Venti moderati da sud-ovest al largo e sullo Spezzino.

Mari

Molto mosso per onda lunga da sud-ovest.

Temperature

Minime in calo lungo le coste, specie nelle aree soggette a travaso da nord, stazionarie nelle aree interne. Massime stazionarie o in locale diminuzione specie sul settore centrale costiero. Sulla costa minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 9 e 12 gradi. Nell’interno minime tra -4 e 1 gradi, massime tra 3 e 7 gradi.

Domenica 4 gennaio

Avvisi

Vento forte da nord sul settore centro-occidentale della costa, con raffiche fino a 80-90km/h sui valichi, allo sbocco delle vallate e negli spazi aperti.

Cielo e fenomeni

Cielo velato su tutta la regione per la presenza di nuvolosità medio-alta talora piuttosto spessa specie in serata. Il sole potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nubi basse sui versanti padani in temporanea attenuazione nelle ore pomeridiane.

Venti

Forti da nord con rinforzi di burrasca come da avviso sul settore centro-occidentale della costa, moderati settentrionali a levante,

Mari

Stirato sotto costa con residua onda lunga da sud-ovest, in scaduta. Molto mosso – increspato al largo

Temperature

In diminuzione.

Lunedì 5 gennaio

Avvisi

Vento forte da nord sul settore centro-occidentale della costa, con raffiche fino a 80-90km/h sui valichi, allo sbocco delle vallate e negli spazi aperti, in calo dal pomeriggio

Cielo e fenomeni

Giornata perlopiù fredda e nuvolosa, con forti venti da nord. Non si prevedono piogge o nevicate. Seguire i prossimi aggiornamenti