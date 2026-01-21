Liguria. Prosegue una fase interlocutoria dal punto di vista meteo nei prossimi due giorni in Liguria, in attesa di diversi sistemi perturbati che interesseranno la nostra regione durante tutto il fine settimana come preannuncia il Limet, associazione ligure di meteorologia.

Attenzione ancora al vento, con raffiche localmente superiori ai 40-50 Km/h dai quadranti settentrionali sul settore centro-Occidentale e sulle dorsali appenniniche di Levante esposte al Grecale.

Fin dal mattino il cielo sarà in prevalenza sereno su tutta la regione, mentre dal pomeriggio solo qualche velatura proverà a “sporcare” i cieli del ponente ligure.

Venti tesi da Nord sugli sbocchi vallivi dei versanti marittimi del Centro-Ponente. Moderati o tesi di Grecale a Levante.

Mare stirato o mosso sotto costa. Molto mosso al largo ma moto ondoso in graduale calo.

Temperature in calo nei valori minimi, sulla costa tra +2 e +10°C, nell’interno tra -3 e +5°C. In aumento nei valori massimi sulla costa tra +8 e +14°C, nell’interno tra +2 e +8°C.

Meteo Liguria giovedì 22 gennaio

Nuvolosità in aumento nel corso della giornata a partire da Ponente, ma non sono attesi fenomeni di rilievo. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Venti moderati dai quadranti settentrionali.

Mare mosso al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

Temperature generalmente stazionarie.

Venerdì 23 gennaio

Nevicate moderate con accumuli fin sopra i 400-500 metri sull’Appennino di centro-Ponente, sopra i 700 metri altrove. Tramontana scura tesa o a tratti forte su genovese e savonese.

Fin dal mattino precipitazioni interesseranno gran parte della regione, nevose nell’entroterra secondo gli avvisi.

Temperature in calo. Seguire i prossimi aggiornamenti.