Liguria. Nella giornata di oggi, domenica 25 gennaio, dopo un rapido passaggio perturbato con piogge e nevicate, è atteso l’ingresso di aria molto fredda in quota. Pertanto, secondo il centro meteo Limet, la chiusura di settimana sarà variabile, instabile. Condizioni atmosferiche che miglioreranno temporaneamente domani, lunedì.

Il meteo Liguria di oggi, domenica 25 gennaio

Nella prima parte, venti fino a forti da settentrione tra Genova e Capo Mele, a seguire tenderanno a disporsi da Sud/Sud-Ovest.

Al primo mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la Liguria. Nelle primissime ore residue precipitazioni interesseranno le aree interne, con neve fino a fondovalle, prima dell’alba saranno possibili altri locali rovesci, in particolar modo sull’imperiese, con graupel fino a bassa quota.

Dalle ore centrali e fino al termine della giornata, si assisterà allo sviluppo di rovesci o temporali sul centro-levante, quota neve che si attesterà oltre i 700-1000 metri sull’Appennino centro-orientale; tuttavia, durante le precipitazioni più intense i fiocchi potranno spingersi a bassa quota o, sottoforma di graupel, fin sulla costa.

Invece, a ponente sono attese delle schiarite, specie lungo la fascia costiera, eccezion fatta per locale instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri.

Venti, nella prima parte del giorno, deboli o moderati dai quadranti settentrionali; in tale contesto, saranno possibili raffiche fino a 50-60 km/h sul settore centro-occidentale della costa. Successivamente, nel corso del pomeriggio la ventilazione tenderà a disporsi da Sud/Sud-Ovest, con intensità moderata o, a tratti, tesa.

Mare tra mosso e molto mosso tra savonese orientale e Genovesato occidentale, molto mosso altrove.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 3 e 14 gradim nell’interno tra -3 e 8.

Il meteo di domani, lunedì 26 gennaio

Di notte e al mattino, meteo con cielo irregolarmente nuvoloso sull’intera Liguria. Dalle ore centrali della giornata, sono attese ampie schiarite, con il cielo che diverrà sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, raffiche fino a tesi o forti nella prima parte del giorno sul settore centro-occidentale della costa. Mare tra mosso e molto mosso tra savonese orientale e genovesato occidentale, molto mosso altrove. Temperature minime in calo nelle aree interne, massime in lieve aumento ovunque.

Il meteo di martedì 27 gennaio

Fin dalle prime ore della giornata si assisterà a un netto incremento della nuvolosità. Dal pomeriggio, piogge, anche a carattere di rovescio, in avanzamento da ponente verso levante. Quota neve in calo, specie sui versanti padani occidentali. Temperature in diminuzione.