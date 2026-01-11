Liguria. Cambiamenti in vista per il meteo in Liguria. Oggi ancora cielo sereno o velato grazie al flusso di aria fredda in quota. All’inizio della prossima settimana sulla nostra regione le correnti settentrionali saranno sostituite da correnti più umide e miti provenienti da meridione: in tale contesto, si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa e a qualche precipitazione associata. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Il meteo di oggi, domenica 11 gennaio

Per gran parte della giornata, il cielo si presenterà sereno su tutta la Liguria. Nulla da segnalare ma dalle ore serali si assisterà al transito di velature a partire da ponente.

Venti, fino a metà giornata, moderati o forti dai quadranti settentrionali. In tale contesto, sono attese raffiche fino a 60-80 km/h sul settore centro-occidentale della costa. Dalle ore pomeridiane, si assisterà a un indebolimento della ventilazione, che tenderà a divenire debole a regime variabile in serata.

Mare mosso, in calo a poco mosso sul centro-ponente. Temperature in lieve diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 4 e 15 gradi, nell’interno tra -8 e 9.

Meteo Liguria per domani, lunedì 12 gennaio

Nottetempo e al mattino, velature via via più compatte e spesse. Inoltre, della nuvolosità di stampo marittimo inizierà a interessare il settore centro-orientale. Dalle ore pomeridiane, sarà possibile qualche pioviggine o breve piovasco associato tra Savonese orientale, Genovesato e Spezzino.

Il meteo per martedì 13 gennaio

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità, specie sul centro-levante. In tale contesto, piogge, di debole o moderata intensità, interesseranno il genovesato e lo spezzino. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo sul settore centrale, stabili altrove.