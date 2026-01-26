Liguria. Meteo in miglioramento in Liguria nella giornata di oggi, lunedì 26 gennaio, mentre ci sarà un nuovo peggioramento nella giornata di domani, martedì. La goccia fredda responsabile dell’instabilità del weekend – spiegano dal centro meteo Limet – trasla velocemente verso i paesi Balcanici, portando un debole afflusso di aria fredda in quota.

Meteo Liguria di oggi, lunedì 26 gennaio

Deboli piovaschi in esaurimento entro l’alba, cieli poco o parzialmente nuvolosi sul Ponente costiero in mattinata, con ampie schiarite in estensione verso il Centro-Levante, ai restanti versanti marittimi. Nuvolosità serrata sui versanti padani in mattinata, lascerà anch’essa spazio alle schiarite nel corso del pomeriggio. Possibili fenomeni di galaverna sulle creste Appenniniche nella prima metà di giornata.

Venti moderati dai quadranti settentrionali in mattinata, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese Centro-Occidentale. Nel corso del pomeriggio parziale rotazione ai quadranti meridionali sulla riviera di Levante, mentre persisterà un debole vento da nord sul Centro-Ponente costiero fino a fine periodo.

Mari stirati sotto costa a Ponente. Molto mossi o localmente agitati sulle coste del Centro-Levante e al largo.

Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi: saranno comprese sulla costa tra 3 e 14 gradi, nell’interno tra -3 e 9.

Il meteo di domani, martedì 27 gennaio

Graduale peggioramento delle condizioni meteo in Liguria nel corso della prima metà di giornata a partire dal settore Centro-Occidentale, con piogge inizialmente intermittenti. Precipitazioni in intensificazione serale con rovesci intensi in estensione al Genovese, ove saranno possibili ratei precipitativi localmente elevati.

Ancora nevicate moderate o forti sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime al di sopra dei 900 metri e nelle vallate interne Bormida-Erro- e Orba da confermare, dove saranno possibili accumuli al suolo anche superiori ai 15-20 centimetri sopra i 400-700 metri di quota. Quota neve superiore ai 1200-1400 metri invece dalla Valle Stura verso Est.

Venti moderati o localmente forti di Scirocco sul Centro-Levante. Deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali sugli sbocchi vallivi del Savonese e, a partire dalla serata, del Genovese Occidentale. Mari generalmente mossi in mattinata, in rapido aumento tra pomeriggio e sera con onda lunga da Sud in serata (2.5-3.0 metri, periodo: 6-7 secondi).

Temperature in generale aumento in mattinata in concomitanza della risalita del richiamo mite meridionale. In diminuzione nelle aree interne interessate dalle nevicate e diffusamente sul Centro-Ponente con l’impostazione della tramontana sui “corridoi del travaso”.

Meteo mercoledì 28 gennaio

Si spostano verso lo Spezzino i massimi precipitativi tra nottata e prima mattinata. Esaurimento dei fenomeni sul Centro-Ponente costiero. Nevicate residue sull’arco Alpino e sulle vette Appenniniche in mattinata. Mareggiata di Libeccio. Temperature in diminuzione.