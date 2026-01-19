Liguria. Il meteo di oggi e dei prossimi giorni in Liguria sarà caratterizzato da un abbassamento delle temperature e da possibili precipitazioni, soprattutto sui versanti padani e sulle alpi marittime, qui anche a carattere nevoso. Secondo il centro meteo Limet l’approfondirsi di un minimo depressionario tra le coste Libiche e la Sicilia porta una fase acuta di maltempo sull’Italia insulare e richiama correnti fresche nord-orientali sul Settentrione.

Meteo Liguria oggi lunedì 19 gennaio

In prima mattinata deboli precipitazioni sui versanti padani centro-occidentali con quota neve che andrà ad assestarsi al di sopra dei 700-800 metri (localmente con episodi di nevischio tra i 500 e i 700 metri in Val Bormida ed Erro).

Probabilità di precipitazioni scarse sui versanti marittimi con cieli molto nuvolosi o coperti in mattinata per mezzo di nuvolosità medio-alta stratificata, specie a Ponente. Schiarite nel corso del pomeriggio e della serata sul Centro-Levante costiero.

Cumulate nivometriche localmente superiori ai 5-7 centimetri sulle vette Appenniniche del Genovese Occidentale e del Savonese Centro Orientale oltre che sulle Alpi Liguri e Marittime, entro sera.

Venti

Forti o a regime di burrasca, dai quadranti settentrionali, sugli sbocchi vallivi dei versanti marittimi del Centro-Ponente. Moderati o forti di Grecale a Levante, con rinforzi pomeridiani sugli sbocchi vallivi e le dorsali esposte.

Mari

Stirati o mossi sotto costa. Molto mossi o localmente agitati al largo

Temperature

In generale diminuzione nelle aree interne e sui settori costieri maggiormente interessati dalla ventilazione settentrionale.

Costa: min: +6°C/+11°C – max: +8°C/+14°C.

Interno: min: -1°C/+7°C – max: +2°C/+8°C.

Il meteo nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni in Liguria il meteo sarà caratterizzato da nuvolosità bassa, serrata, sui versanti padani centro-occidentali ma in assenza di precipitazioni. Cieli poco nuvolosi invece sui versanti marittimi con nuvolosità in dissolvimento entro il pomeriggio. Più asciutto a Levante e sull’estremo Ponente. Le temperature potranno essere in ulteriore diminuzione.