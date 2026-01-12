Liguria. Una veloce parentesi nell’anticiclone lascia spazio, a partire dalla giornata di oggi, alla risalita di correnti umide e miti sul Mediterraneo Centro-Occidentale, causando un graduale peggioramento delle condizioni meteo sull’Alto Tirreno e sulla Liguria di Levante. Le previsioni del centro meteo Limet.
Il meteo Liguria di oggi, lunedì 12 gennaio
Dopo una notte con nuvolosità in aumento e deboli piogge sulle coste Spezzine, cieli irregolarmente nuvolosi sul resto della Liguria con nuvolosità bassa sul centro della regione e di nuvolosità medio-alta stratificata a Ponente. N
el corso del pomeriggio precipitazioni in estensione al Genovese centro-orientale e alle zone interne di Levante, con possibili fenomeni di gelicidio nelle aree interessate da residue “sacche fredde” al di sopra dei 1000-1200 metri. Piogge localmente moderate a partire dalla tarda serata tra Spezzino e Genovese costiero. Più asciutto a Ponente.
Venti generalmente moderati, da Sud-Ovest sulla Riviera di Ponente e al largo, da Est/Sud-Est sul Centro-Levante, con locali rinforzi sul Tigullio costiero. Mari mossi o molto mossi fino a sera.
Temperature stazionarie o in leggero aumento, specie nei valori minimi: saranno comprese sulla costa tra 5 e 15 gradi, nell’interno tra -4 e 10.
Il meteo per domani, martedì 13 gennaio
Piogge deboli o al più moderate andranno ad interessare, a fasi alterne, il settore Centro-Orientale della regione, più diffusamente in mattinata e in serata. Cieli molto nuvolosi a Ponente, con scarse possibilità di pioggia. Tassi di umidità elevati sui versanti marittimi del Centro-Levante. Nuvolosità in aumento sui versanti padani nelle ore diurne.
Meteo Liguria per mercoledì 14 gennaio
Cieli molto nuvolosi su tutti i settori con possibili schiarite sull’estremo Ponente nelle ore centrali. Possibili rovesci in serata sul settore centrale, in estensione notturna a Levante. Temperature minime stazionarie; massime in lieve calo sul settore centrale e in quota. Venti deboli o al più moderati: dai quadranti settentrionali a Ponente e da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante costiero. Mari mossi.