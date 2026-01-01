  • News24
Che tempo fa

Meteo Liguria, il 2026 si apre con nubi in aumento e possibile neve in Appennino previsioni

Peggioramento soprattutto sul settore centro orientale della regione. Sono le previsioni del centro meteo Limet

Generico dicembre 2025

Genova. Il meteo in Liguria in questo Capodanno 2026 vedrà un peggioramento delle condizioni del tempo, dopo i cieli sereni dei giorni scorsi, gennaio si apre con qualche nuvola e deboli precipitazioni sulla parte centro orientale della regione, con qualche possibile fiocco di neve oltre i 700-800 metri sull’Appennino. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi giovedì 1 gennaio

Aumento di umidità nei bassi strati con conseguente formazione di nubi basse che dal mare saliranno verso la parte centro-orientale della Liguria. Prime precipitazioni a partire da metà mattinata sul settore centrale, a carattere nevoso in zona Aveto-Trebbia a partire da 700-800 metri; cieli nuvolosi a levante e sereni ponente in questo frangente.

Nel pomeriggio precipitazioni dal Genovesato verso est, a carattere moderato sul Tigullio e relativo entroterra, con quota neve in aumento a 1000-1100 metri; velature in transito a ponente dal tardo pomeriggio.

Venti inizialmente a regime di Scirocco sul centro-levante, dai quadranti settentrionali su Savonese e Imperiese. Dal pomeriggio e in serata Libeccio teso, con forti raffiche sul mare davanti all’Imperiese e sui capi esposti (Capo Mele). Mare poco mosso al mattino, da mosso a molto mosso nel pomeriggio e in serata. Temperature minime in generale calo, massime stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 2 e 13 gradi, nell’interno tra -5 e 7.

Il meteo per domani, venerdì 2 gennaio

Nel corso della notte e nelle prime ore del mattino ultime precipitazioni a levante, prima di una fase sostanzialmente più asciutta ma caratterizzata comunque da nubi sparse sul centro-levante. Possibili banchi di nebbia in mattinata sui versanti padani del settore centrale; cieli sereni a ponente per tutto l’arco della giornata.

Meteo in Liguria sabato 3 gennaio

Cieli in prevalenza sereni o velati per tutto il corso della giornata, con nubi basse relegate su Imperiese e Spezzino, ma senza fenomenologia associata. Venti moderati dai quadranti settentrionali.
Mare in scaduta da molto mosso a mosso. Temperature stazionarie.

