Genova. Il meteo in Liguria in questo Capodanno 2026 vedrà un peggioramento delle condizioni del tempo, dopo i cieli sereni dei giorni scorsi, gennaio si apre con qualche nuvola e deboli precipitazioni sulla parte centro orientale della regione, con qualche possibile fiocco di neve oltre i 700-800 metri sull’Appennino. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi giovedì 1 gennaio

Aumento di umidità nei bassi strati con conseguente formazione di nubi basse che dal mare saliranno verso la parte centro-orientale della Liguria. Prime precipitazioni a partire da metà mattinata sul settore centrale, a carattere nevoso in zona Aveto-Trebbia a partire da 700-800 metri; cieli nuvolosi a levante e sereni ponente in questo frangente.

Nel pomeriggio precipitazioni dal Genovesato verso est, a carattere moderato sul Tigullio e relativo entroterra, con quota neve in aumento a 1000-1100 metri; velature in transito a ponente dal tardo pomeriggio.

Venti inizialmente a regime di Scirocco sul centro-levante, dai quadranti settentrionali su Savonese e Imperiese. Dal pomeriggio e in serata Libeccio teso, con forti raffiche sul mare davanti all’Imperiese e sui capi esposti (Capo Mele). Mare poco mosso al mattino, da mosso a molto mosso nel pomeriggio e in serata. Temperature minime in generale calo, massime stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 2 e 13 gradi, nell’interno tra -5 e 7.

Il meteo per domani, venerdì 2 gennaio

Nel corso della notte e nelle prime ore del mattino ultime precipitazioni a levante, prima di una fase sostanzialmente più asciutta ma caratterizzata comunque da nubi sparse sul centro-levante. Possibili banchi di nebbia in mattinata sui versanti padani del settore centrale; cieli sereni a ponente per tutto l’arco della giornata.

Meteo in Liguria sabato 3 gennaio

Cieli in prevalenza sereni o velati per tutto il corso della giornata, con nubi basse relegate su Imperiese e Spezzino, ma senza fenomenologia associata. Venti moderati dai quadranti settentrionali.

Mare in scaduta da molto mosso a mosso. Temperature stazionarie.