Liguria. Aria relativamente fredda dai quadranti settentrionali interesserà la nostra regione nell’arco del fine settimana con vento forte e tempo complessivamente buono. Aumento della nuvolosità lunedì senza piogge. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet:
Avvisi
Venti sostenuti tra nord e nord-ovest specie al mattino ed alla sera.
Cielo e Fenomeni
Tempo nel complesso soleggiato su tutta la regione. Saranno comunque possibili transiti di velature o nubi poco consistenti nell’arco della giornata senza conseguenze.
Venti
Tra moderati e forti tra nord-nord-ovest, in temporaneo calo nel pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata.
Mari
Onda lunga da sud-ovest sotto costa in progressiva scaduta, mare molto mosso al largo.
Temperature
In calo specie nelle aree interne e sui crinali.
Costa: min: +5°C/+10°C – max: +10°C/+13°C.
Interno: min: -4°C/+0°C – max: +5°C/+8°C.