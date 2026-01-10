  • News24
Soleggiato

Meteo in Liguria, nel weekend bel tempo e venti fino a forti da Nord previsioni

Possibili velature nel corso della giornata. Lunedì tornano le nuvole

Generico gennaio 2026

Liguria. Aria relativamente fredda dai quadranti settentrionali interesserà la nostra regione nell’arco del fine settimana con vento forte e tempo complessivamente buono. Aumento della nuvolosità lunedì senza piogge. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet:

Avvisi

Venti sostenuti tra nord e nord-ovest specie al mattino ed alla sera.

Cielo e Fenomeni

Tempo nel complesso soleggiato su tutta la regione. Saranno comunque possibili transiti di velature o nubi poco consistenti nell’arco della giornata senza conseguenze.

Venti

Tra moderati e forti tra nord-nord-ovest, in temporaneo calo nel pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata.

Mari

Onda lunga da sud-ovest sotto costa in progressiva scaduta, mare molto mosso al largo.

Temperature

In calo specie nelle aree interne e sui crinali.
Costa: min: +5°C/+10°C – max: +10°C/+13°C.
Interno: min: -4°C/+0°C – max: +5°C/+8°C.

