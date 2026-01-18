Genova. Meteo ancora instabile sulla Liguria, con una vasta area depressionaria che a partire da domenica inizia a interessare i settori occidentali del Mediterraneo. Successivamente, si formerà un minimo di bassa pressione sul Nord Africa, che influenzerà le vicende meteorologiche della nostra Penisola all’inizio della prossima settimana.

Meteo Liguria domenica 18 geennaio

Cielo e fenomeni

Al mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto a ponente; in tale contesto, saranno possibili locali deboli piogge con quota neve oltre i 1300-1500 metri sulle Alpi Liguri. Sul resto della Regione, si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte alternate a qualche schiarita, specie sul versante marittimo. Nelle ore centrali del giorno, è attesa una temporanea pausa delle precipitazioni con qualche schiarita anche sull’imperiese. Tuttavia, tra il pomeriggio e la serata è previsto un nuovo incremento della nuvolosità, che coinvolgerà gran parte della Regione, e sarà associato a piogge tra savonese e imperiese. In questa fase, la quota neve potrà scendere sotto i 1000 metri sulla Val Bormida occidentale.

Venti

Moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti sul settore centro-occidentale della costa.

Mari

Stirato o mosso sotto costa, mosso al largo. Fino a molto mosso sul bacino occidentale.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve aumento. Massime in leggero calo nelle zone interne, stazionarie o lieve aumento sulla costa.

Costa: min: +7°C/+12°C – max: +9°C/+16°C.

Interno: min: +0°C/+7°C – max: +3°C/+8°C

Previsioni meteo lunedì 19 gennaio

Avvisi

Venti fino a forti o di burrasca dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa

Cielo e fenomeni

Di notte e al mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sul centro-ponente; in tale contesto, saranno possibili delle precipitazioni sui versanti padani, con la quota neve che si attesterà intorno ai 700-900 metri. Sul resto della Regione, il tempo sarà asciutto con estese stratificazioni medio-alte. Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un esaurimento dei fenomeni, ma la nuvolosità persisterà sui versanti padani centro-occidentali, altrove transito di nuvolosità medio-alta alternata schiarite.

Mari

Stirato o mosso sotto costa, mosso al largo. Fino a molto mosso sul bacino occidentale.

Temperature

In calo

Sabato 17 gennaio

Al mattino della nuvolosità compatta continuerà ad interessare i versanti padani centro-occidentali, mentre altrove il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso. Dalle ore centrali della giornata, sono attese ampie schiarite sull’intera Regione, con il cielo che diverrà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a burrasca sul settore centro-occidentale della costa.