Genova. Mentre il Sud Italia è alle prese con il ciclone Harry che sta sferzando le coste orientali di Calabria e Sicilia, il centro-nord Italia vive momenti di attesa, prima dell’arrivo nei prossimi giorni di una saccatura in discesa dall’Atlantico settentrionale: ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Giovedì 22 gennaio

Cielo e fenomeni

Nella notte velature in transito su tutta la regione, e prime nubi a media quota in arrivo a ponente; possibili locali banchi di nebbia sui versanti padani del settore centrale frfino in mattinata. Nel corso della giornata, ed in particolare nel pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il settore centrale prima e quello orientale poi, senza tuttavia precipitazioni associate.

Venti

Teso da nord sugli sbocchi vallivi dei versanti marittimi del Centro-Ponente. Raffiche localmente superiori ai 40-50 km/h dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale in mattinata. Vento debole o moderato dai quadranti settentrionali altrove.

Mari

Poco mosso a Levante, stirato sotto costa nel settore centrale, mosso al largo e a ponente. Moto ondoso in graduale scaduta nel corso della giornata, in particolare a ponente.

Temperature

In calo nei valori minimi, valori massimi in calo a ponente e nei versanti padani centro-occidentali, stazionarie o in lieve aumento altrove. Sulla costa minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 8 e 11 gradi. Nell’interno minime tra -4 e 2 gradi, massime tra 2 e 9 gradi

Venerdì 23 gennaio

Cielo e fenomeni

Precipitazioni già dalla notte, a carattere nevoso specialmente nell’interno del Savonese, Alpi Liguri e Appennino di Levante. Quota neve sui 300-400 metri nel Savonese interno, 800-900 metri su Alpi Liguri, settore interno del Genovesato ed Appennino Ligure al mattino, in aumento a 1100-1200 metri nel corso del pomeriggio in queste ultime zone. Neve localmente intensa sui versanti padani occidentali.

Venti

Moderati dai quadranti settentrionali, a tratti forte (raffiche fino a 50-60km/h) agli sbocchi vallivi del Savonese

Mari

mosso al mattino, molto mosso nel pomeriggio a levante.

Temperature

In calo nei valori massimi.

Sabato 24 gennaio

Cielo e fenomeni

Precipitazioni in esaurimento nel corso della notte, segue una pausa precipitativa fino al tardo pomeriggio-sera, quando nuove precipitazioni si svilupperanno a partire da ponente.

Venti

Vento moderato, teso a tratti nel Savonese in mattinata con raffiche fino a 50-60 km/h dai quadranti settentrionali nel Savonese.

Mari

Mosso, molto mosso al largo, sull’Imperiese e a levante.

Temperature

stazionarie.