Genova. Superato il picco del freddo, le temperature iniziano lentamente a risalire sia in quota, sia nei fondovalle seppur in modo meno marcato, a causa della maggior copertura nuvolosa attesa nei prossimi giorni. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria.

Giovedì 8 gennaio

Cielo e fenomeni

Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. Nubi più compatte tra Genovesato occidentale e Savonese sui versanti costieri; velature diffuse altrove, fase più soleggiata a ponente a metà giornata. In serata, copertura più compatta in risalita da sud ovest, coadiuvata dai venti di Libeccio.

Venti

Moderati dai quadranti settentrionali, in rotazione nel corso della giornata a sud est su Savonese e Genovesato.

Mari

Generalmente mosso al mattino, in aumento a molto mosso o localmente agitato in serata.

Temperature

Minime in lieve aumento, più marcato nei fondovalle, massime in aumento. Costa: minime tra 2 e 7 gradi, massime tra 9 e 11 gradi. Interno: minime tra -4 e 1 grado, massime tra 2 e 8 gradi

Venerdì 9 gennaio

Cielo e fenomeni

Ancora una giornata caratterizzata da alternanza di nubi e fasi soleggiate, con possibili rovesci nello Spezzino orientale, a carattere nevoso sull’Appennino sopra i 1000-1100 metri. Seguire i prossimi aggiornamenti

Venti

Vento forte di libeccio sul Mar Ligure e sui capi esposti dell’Imperiese, con raffiche fino a 70-80km/h sul Mar Ligure e sui capi esposti dell’Imperiese. moderati dai quadranti settentrionali altrove.

Mari

Da molto mosso ad agitato a levante, con onde fino a 5-5,5 metri e periodo fino a 9 secondi.

Temperature

In aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sabato 10 gennaio

Nuovamente si alternano fasi nuvolose a serene, ma con un netto miglioramento a partire dal pomeriggio. Vento dai quadranti settentrionali.

Moto ondoso sostenuto nella prima parte della giornata con onde fino a 3.5-4m, ma in graduale scaduta nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve calo.