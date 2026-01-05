Genova. L’ingresso di aria fredda, proveniente dal Centro Europa, si fa più deciso nella giornata di lunedì, ponendo le basi per una settimana dai connotati prettamente invernali dal punto di vista termico anche in Liguria. Ecco dunque le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi

raffiche di tramontana localmente superiori agli 80-90 km/h tra Genova e Capo Mele, oltre che sulle creste Appenniniche esposte.

Cielo e fenomeni

cieli molto nuvolosi o coperti per mezzo di nuvolosità bassa o per la presenza di locali banchi di nebbia congelata sui versanti padani centro-occidentali tra nottata e prima mattinata. Velature estese sui restanti settori per l’intero periodo. Episodi: di galaverna nelle vallate del profondo entroterra e sui versanti padani e di calabrosa sulle vette appenniniche esposte alla ventilazione settentrionale al di sopra degli 800-900 metri.

Venti

moderati o forti dai quadranti settentrionali sui versanti marittimi del Genovese e del Savonese Centro-Orientale. Deboli o al più moderati, sempre dai quadranti settentrionali, sui restanti settori.

Mari

stirati sotto costa. Molto mossi o localmente agitati al largo, specie sui settori occidentali del Mar Ligure

Temperature

in ulteriore calo con valori negativi in mattinata nell’immediato entroterra e anche in pieno giorno nelle aree interne e in quota. Valori massimi localmente inferiori ai 5 gradi sugli sbocchi vallivi del Genovese e Savonese (costa). Temperatura percepita anche inferiore ai -10 gradi sulle creste appenniniche. Sulla costa minime tra 1 e 10 gradi, massime tra 4 e 11 gradi. Nell’interno minime tra -7 e 0 gradi, massime tra -2 e 5 gradi.

Avvisi

raffiche di tramontana localmente superiori ai 60-70 km/h tra Genova e Capo Mele.

Cielo e fenomeni

Giornata analoga alla precedente con possibili banchi di nebbia mattutini ed episodi di galaverna sui versanti padani e cieli velati sui restanti settori per l’intero periodo. Possibile aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera, specie sull’estremo Ponente, senza fenomeni associati. Seguire i prossimi aggiornamenti

Venti

moderati o forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi di burrasca sul settore centro-occidentale costiero.

Mari

stirati sotto costa, mossi o molto mossi al largo.

Temperature

stazionarie, gelate diffuse nell’entroterra e localmente nelle vallate genovesi e savonesi in mattinata e serata. Gelo in quota anche nelle ore diurne. Massime diffusamente inferiori ai 7 gradi in costa sul settore centrale.

Avvisi

vento forte dai quadranti settentrionali.

Cielo e fenomeni

Nuvolosità in transito sugli estremi di regione tra nottata e prima mattinata, con possibili episodi di nevischio sulle creste appenniniche di Levante. Miglioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio regionale. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo, vento forte dai quadranti settentrionali.