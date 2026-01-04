Genova. Per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà sereno o velato su gran parte della Regione. Faranno eccezione i versanti padani centro-occidentali, in particolare Val Bormida orientale, Val d’Orba, Valle Stura e Valle Scrivia, ove saranno presenti nubi basse o, a tratti, banchi di nebbia; tuttavia, sarà possibile qualche schiarita durante le ore centrali del giorno. In tale contesto, in serata, nelle aree precedentemente citate, non si escludono locali e deboli precipitazioni, anche nevose fino a fondovalle.

Da oggi, domenica 4 gennaio, farà il suo ingresso aria decisamente più fredda proveniente dai quadranti settentrionali. Pertanto, sulla nostra Regione ci attendono giornate ventose e caratterizzate da una decisa diminuzione delle temperature.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali, sono attese raffiche fino a 80-90 km/h tra Genova e Capo Mele.

Mari: stirato o mosso sottocosta. Mosso al largo, fino a molto mosso sul bacino occidentale.

Temperature: in calo, più sensibile nell’entroterra e agli sbocchi vallivi di savonese e genovesato.

Costa: min: +3°C/+10°C – max: +8°C/+13°C.

Interno: min: -5°C/+2°C – max: -1°C/+7°C.