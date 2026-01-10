Messaggi truffa del finto Cup o della finta Asl: come difendersi

​Genova. “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup Centro unico prioritario al numero 89342232 per importanti informazioni che la riguardano​”.

Inizia così un messaggio truffa che sta circolando anche in Liguria ai danni dei cittadini: si tratta di un tentativo di raggiro che si manifesta tramite sms apparentemente riconducibili al Cup – Centro unico di Prenotazione. Il contenuto invita l’utente a richiamare un numero a sovrapprezzo (es. 892, 893, 894…). Il mittente non è il servizio Cup e, una volta effettuata la chiamata, la linea cade o si rimane in attesa, mentre nel frattempo vengono scalati minuti a costo elevato o credito residuo.

Cosa fare per tutelarsi​: