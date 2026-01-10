Messaggi truffa del finto Cup o della finta Asl: come difendersi

Genova. “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup Centro unico prioritario al numero 89342232 per importanti informazioni che la riguardano”.
Inizia così un messaggio truffa che sta circolando anche in Liguria ai danni dei cittadini: si tratta di un tentativo di raggiro che si manifesta tramite sms apparentemente riconducibili al Cup – Centro unico di Prenotazione. Il contenuto invita l’utente a richiamare un numero a sovrapprezzo (es. 892, 893, 894…). Il mittente non è il servizio Cup e, una volta effettuata la chiamata, la linea cade o si rimane in attesa, mentre nel frattempo vengono scalati minuti a costo elevato o credito residuo.
Cosa fare per tutelarsi:
- non richiamare numeri ricevuti tramite sms che dichiarano di essere del Cup, soprattutto se presentano prefissi non familiari (es. 892, 893, 894…) o richiedono un’azione urgente
- Non fornire mai dati personali o informazioni sensibili (per esempio iban, numero di conti correnti per presunti pagamenti urgenti)
- gli sms di conferma ufficiali inviati dal sistema sanitario non contengono mai link cliccabili: qualsiasi messaggio di conferma che presenti link deve essere considerato un tentativo di truffa ed eliminato
- i canali ufficiali per disdire una visita o un esame sono: o Salute Simplex (app o web – sezione “Prenoto Salute”) o Numero Cup: 010 538 3400 o Farmacie abilitate o Sportelli Cup
- segnalare eventuali sms sospetti al proprio operatore telefonico e, se necessario, alle Forze dell’Ordine o alla Polizia Postale. Regione Liguria invita tutti i cittadini alla massima prudenza e ribadisce il proprio impegno nel garantire sicurezza e tutela nell’accesso ai servizi sanitari