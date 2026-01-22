  • News24
Mercato, la Sampdoria lavora alle uscite: Malagrida al Livorno, Cuni al Bari

Tra le trattative in corso in uscita c'è anche quella di Riccio all'Avellino

Cuni Sampdoria

Genova. La Sampdoria sta lavorando a sfoltire la rosa. Con gli acquisti di gennaio il gruppo è aumentato di numero. Mancini e Fredberg sono concentrati ora sulle cessioni.

Nonostante il cambio di guida tecnica, è fatta ormai per Cuni al Bari. Sistemata la risoluzione del prestito con il Rubin Kazan, l’attaccante albanese può trasferirsi in Puglia.

Intanto ieri è stata ufficializzata la partenza di Malagrida destinazione Livorno. La cessione è a titolo definitivo.

Tra le trattative in corso in uscita c’è anche quella di Riccio all’Avellino.

 

