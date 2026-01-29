Mercato Sampdoria, Benedetti passa all’Entella

Genova. La Sampdoria ha ceduto Leonardo Benedetti a titolo definitivo alla Virtus Entella.

Nel giorno dell’annuncio ufficiale di Di Pardo, acquistato dal Cagliari, esterno destro che con l’infortunio di De Paoli diventa pedina subito importante, i blucerchiati lasciano andare uno dei superstiti presente dal 2023. Benedetti, dopo aver fatto le giovanili con nella Sampdoria, ha girato in prestito per quattro anni per poi tornare “a casa”. Tuttavia il centrocampista spezzino non è mai riuscito ad avere continuità, tra infortuni e prestazioni sotto tono.

La separazione era nell’aria, dovendo la Samp sfoltire la rosa. Il fatto che comunque Benedetti sia passato a una diretta concorrente per la salvezza sarà stato ponderato con attenzione dalla dirigenza che si muoverà ancora sul mercato in uscita, probabilmente.