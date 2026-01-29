  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Calciomercato

Mercato Sampdoria, Benedetti passa all’Entella

Il giocatore termina il lungo rapporto con la squadra con cui era passato professionista

Sampdoria Vs Brescia

Genova. La Sampdoria ha ceduto Leonardo Benedetti a titolo definitivo alla Virtus Entella.

Nel giorno dell’annuncio ufficiale di Di Pardo, acquistato dal Cagliari, esterno destro che con l’infortunio di De Paoli diventa pedina subito importante, i blucerchiati lasciano andare uno dei superstiti presente dal 2023. Benedetti, dopo aver fatto le giovanili con nella Sampdoria, ha girato in prestito per quattro anni per poi tornare “a casa”. Tuttavia il centrocampista spezzino non è mai riuscito ad avere continuità, tra infortuni e prestazioni sotto tono.

La separazione era nell’aria, dovendo la Samp sfoltire la rosa. Il fatto che comunque Benedetti sia passato a una diretta concorrente per la salvezza sarà stato ponderato con attenzione dalla dirigenza che si muoverà ancora sul mercato in uscita, probabilmente.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.