Mercato Genoa, ufficiale Alexsandro Amorin dall’Alverca: è il nuovo regista di De Rossi

Quarta novità di mercato del Genoa. Il direttore sportivo Lopez ha portato alla corte di De Rossi un nuovo regista. Si tratta di Alexsandro Amorim, brasiliano classe 2005.

Amorim arriva dall’Alverca, squadra che milita nel massimo campionato portoghese e che attualmente occupa il decimo posto su diciotto squadre. Si lega al club fino al 2030 con un esborso che dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni.

Quest’anno ha collezionato 19 presenze in campionato, realizzando due goal e collezionando soltanto due cartellini gialli. Il suo ruolo è quello di play davanti alla difesa. Un tassello che mancava al Grifone. Potrà beneficiare dai consigli di De Rossi, dato che il mister rossoblù è stato uno dei più brillanti interpreti del ruolo. Potrebbe essere già disponibile per la partita di venerdì sera all’Olimpico contro la Lazio.

Per capire di che tipo di giocare si tratta, in molti stanno guardando un video pubblicato su YouTube (qui) in cui si mettono evidenza le qualità di Amorim. Si aggiunge agli innesti del portiere Bijlow, del difensore Zatterstrom e del centrocampista Baldanzi.

Lazio-Genoa: designazione arbitrale

La Commissione Arbitri Nazionale ha ufficializzato le designazioni per la ventitresima giornata della Serie A Enilive 2025/26. La direzione dell’incontro tra Genoa e Lazio, in programma allo stadio Olimpico venerdì alle 20:45, è stata assegnata all’arbitro Luca Zufferli, appartenente alla sezione A.I.A. di Udine. Per l’incarico di assistenti sono stati indicati Luigi Rossi e Andrea Zingarelli, rispettivamente delle sezioni di Rovigo e Siena. L’attività di IV° ufficiale è stata affidata all’arbitro Federico Dionisi, tesserato nella sezione de L’Aquila. La direzione della video assistenza vedrà all’opera l’arbitro vmo Giacomo Camplone, sezione di Lanciano, con il supporto come avar dell’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.