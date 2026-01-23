“Meganoidi on the rocks”, lunedì 26 gennaio la prima nazionale al cinema Corallo

Genova. I Meganoidi di nuovo in scena protagonisti del docufilm “Meganoidi on the Rocks”, in prima nazionale lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 20.30, al cinema Corallo (via Innocenzo IV 13, Genova, tel. 010 8687408).

A presentarlo ci saranno la band genovese al completo – i Meganoidi sono Davide Di Muzio, Luca Guercio, Riccardo Armeni, Saverio Malaspina e Giulio Canepa – il regista Andrea Morghen e la produttrice Valentina Marini. Un’occasione per ritrovarsi, riascoltare una storia che dura da quasi trent’anni e scoprire un nuovo capitolo del viaggio dei Meganoidi.

Prodotto da Aurora Vision e Out Of Office, il film ripercorre la storia dei Meganoidi attraverso i luoghi, le persone e le scelte che hanno definito il loro percorso artistico. Hanno debuttato nel 1997 con l’ep “Supereroi VS Municipale”, seguito nell’2000 dall’album “Into the Drakness, Into the Moda” e da altre sei incisioni. Il film è ambientato a Genova, città in cui la band è nata e cresciuta, tra sale prove, concerti e incontri che ne hanno segnato gli esordi. Un viaggio nelle radici che hanno dato forma a un’identità musicale unica, capace di attraversare generi, epoche e generazioni.

A questo si affianca un live suggestivo a Madonna di Campiglio, tra le Dolomiti del Brenta, dove la musica si intreccia con il paesaggio e diventa un’esperienza totale: aperta, verticale, libera, proprio come la band stessa.

Durante questo live è stato registrato in presa diretta un brano inedito, “Sulla vetta”, che anticipa l’uscita del live e del film. Il brano racconta un cammino in cui tutti possono identificarsi, tra equilibrio e contraddizione, usando la natura come metafora della ricerca di sé e della consapevolezza. La scelta di registrarlo dal vivo, senza sovraincisioni, nasce dal desiderio di restituire autenticità al suono e al messaggio, in un’epoca in cui la perfezione tecnica e la post produzione rischiano di mettere in secondo piano l’emozione e la verità della musica suonata.

“Meganoidi on the Rocks” è un’opera prodotta da Aurora Vision & Out Of Office, con la collaborazione di GLFC Genova Liguria Film Commission & Trentino Film Commission, e cofinanziata da Filse, Regione Liguria e Trentino Film Fund.