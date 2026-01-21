Martedì 27 gennaio sciopero di quattro ore del personale Amt

Genova. Amt informa che l’organizzazione sindacale Cub Trasporti di Genova ha dichiarato uno sciopero della durata di 4 ore per la giornata di martedì 27 gennaio 2026.

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti.

Servizio di trasporto urbano di Genova

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30 ;

; il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno ; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Servizio di trasporto provinciale

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30 ;

; il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.00 ;

; il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che in occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato dalla Cub Trasporti ed effettuato il 17 ottobre 2025 hanno aderito il 23,80% degli operatori di esercizio urbani, il 16,89% degli operatori di esercizio provinciali e il 5,88% del personale viaggiante della metropolitana. Non si è registrata, invece, alcuna adesione tra gli addetti degli impianti speciali e della ferrovia Genova – Casella.