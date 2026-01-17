E’ morto Mario Bianchi, ex presidente del Municipio VI Medio Ponente: aveva 53 anni

Genova. Il mondo della politica genovese – ma non solo – si è svegliato oggi con una terribile notizia: l’ex presidente del Municipio VI Medio Ponente Mario Bianchi è morto. Bianchi, classe 1972, lo scorso dicembre aveva compiuto 53 anni e da tempo stavo lottando contro una brutta malattia che, peggiorata in questi ultimi mesi, lo ha sopraffatto.

Ingegnere, dopo una esperienza in Croce Rossa, era entrato in Amiu diventando subito un responsabile della logistica. Nel 2017 la corsa vincente per le elezioni al municipio di Cornigliano e Sestri Ponente. Terminato il suo incarico, è tornato in Amiu, diventando direttore nel settore dei Servizi Genova, genovesato e Golfo Paradiso.

Questa mattina la notizia della sua morte ha fatto il giro della città, gettando nel lutto tutta la comunità genovese. Lascia due figli di 12 e 18 anni e una compagna che lo ha assistito fino all’ultimo.